Gran ritorno Mourinho, firma choc dopo l’addio

Firma choc e gran ritorno Mourinho, ci ha messo la firma: nuova avventura per lo Special One dopo l’esonero con la Roma.

Di tante questioni e aspetti si è parlato in queste ultime settimane in casa Roma, trascinati da una serie di eventi e risultati che hanno portato a orientare l’attenzione unicamente sulle questioni di campo e su un ciclo di impegni che resta ancora pienissimo e in totale evoluzione, sia in campionato che Europa League. A ciò, poi, si è aggiunto anche il corpo di discorsi riguardanti il futuro e un’organizzazione stagionale da parte dei Friedkin e della società tutta, strettamente interrelata con i risultati ottenuti dalla squadra sul terreno di gioco.

In un momento ancora di incertezze future ma contraddistinto altresì dalla necessità di restare concentrati sul presente a stretto giro, la prima grande conferma è stata quella di Daniele De Rossi, a ridosso della sfida di ritorno ai quarti di finale con il Milan, frutto del felice quanto evidente operato del nuovo tecnico nei pochi mesi di rientro a Trigoria, dove ha dovuto cercare di risollevare una situazione non proprio edulcorata dopo l’addio di Mourinho. Proprio quest’ultimo, come si ricorderà, era stato al centro di grandi attenzioni, discussioni e polemiche nel recente passato, sia prima che dopo l’esonero.

Mourinho al Liverpool, il grande ex non ha dubbi: firma ideale per il dopo Klopp

Senza imbatterci in confronti, reminiscenze o parallelismi, basti per ora sottolineare che la piazza giallorossa tutta abbia accolto con grande entusiasmo la quasi scontata conferma di Daniele De Rossi da parte dei Friedkin, evidenziando così la grande fiducia del mondo Roma nei confronti dell’iconico e storico numero 16.

Il nome di Mourinho, però, continua ad essere fattore e motivo di grande interesse, alla luce di una centralità e un’importanza a livello europeo che, mediaticamente, non potranno mai renderlo una figura indifferente. A tal proposito, va evidenziato come l’avvicinarsi dell’estate stia generando grandi attenzioni nei confronti delle prossime scelte professionali dello Special One, circa il quale arriva in queste ore un annuncio di non poco conto.

Stando a quanto annunciato dall’ex Liverpool, Dietmar Hamann, il portoghese potrebbe essere il sostituto ideale per ovviare all’assenza di Klopp sulla panchina del Liverpool dal prossimo anno, anche in nome di un carisma che lo renderebbe più che adatto a ricoprire un’eredità così pesante. Pragmatismo ed esperienza potrebbero, a sua detta, rivelarsi grandi coadiuvanti per il nuovo progetto Reds, unitamente alla capacità di saper lavorare sotto pressione e integrare giovani promettenti in una squadra che ha bisogno anche di volti promettenti e futuribili.

Sempre Hamann, come riporta El Gol Digital, conclude asserendo che la leadership dell’ormai ex Roma potrebbe essere proprio l’elemento del quale il Liverpool ha ora bisogno, al fine di affrontare una nuova fase dopo il lungo quanto avvincente ciclo con Klopp. Un gran ritorno, dunque, in una Premier League a lui ben nota e dalla quale José potrebbe ripartire dopo una separazione così importante come quella tra Jurgen e il club inglese, nelle prossime settimane.