Accusa FIGC: pronta risposta di Lotito

Accusa Figc, Lotito non perde tempo e risponde immediatamente alle accuse di Gravina: ecco le parole del presidente della Lazio

Stamattina l’attacco del presidente della federazione Gabriele Gravina. Nel pomeriggio la risposta a muso duro di Lotito. Giornata tesissima tra il numero uno del pallone nazionale e il massimo dirigente della Lazio. Che non ha perso tempo a dire la sua dopo le parole del numero uno della Figc.

“L’autonomia della Lega? C’è una strategia evidente della Lega Serie A, dobbiamo capire fino in fondo come sia possibile che in Italia alcuni personaggi possano fare parte del consiglio federale, del consiglio di Lega, sia proprietario di una società di Calcio, sia anche senatore. Sulla litigiosità Federazione-Lega starei attento, io ho uno splendido rapporto con tanti presidenti. Ci sono poi soggetti che pensano di gestire il mondo del calcio a proprio piacimento. Mi riferisco a Lotito e al lotitismo”. Questo l’attacco fortissimo del presidente della Figc. E sotto potete leggere la risposta di Lotito.

La parole di Lotito contro Gravina

Il laziale, intercettato dall’Ansa, ha risposto in questo modo: “Pura ostilità e scomposto rancore nei miei confronti. Leggo con stupore le dichiarazioni del signor Gravina sulla mia persona”. Lotito le lega “al fine di difendersi dalle responsabilità circa lo stato attuale del calcio in Italia che tutti gli attribuiscono”.

Volano gli stracci, in poche parole, in una situazione che si può tranquillamente definire surreale quando mancano pochissime giornate al campionato. Non è la prima volta che i due si stuzzicano, ma mai si era arrivato ad un attacco del genere con la temperatura che è evidentemente salita e che potrebbe farlo ancora. Insomma, Lotito ci è andato pesante anche lui. Un fuoco incrociato che potrebbe anche portare ad altre dichiarazioni. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime ore.