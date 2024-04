Addio Milan, ha superato Mourinho: le cifre sono UFFICIALI

Addio Milan. E’ un momento estremamente complicato per la società rossonera. Il club di Gerry Cardinale sta cercando di programmare il futuro.

Il simbolo, iconico, del Milan è da sempre il Diavolo. Ed il Diavolo ha trascorso cinque giorni d’Inferno. Si è partiti da giovedì sera, dalla gara di ritorno di Europa League contro la Roma. In palio la semifinale della seconda competizione europea per club.

Una sfida che partiva già in salita per il Milan dal momento che la formazione giallorossa aveva sbancato una settimana prima San Siro. In tanti, però, nell’ambiente rossonero, respiravano aria di rivincita. La rivincita non c’è stata, anzi. Una nuova sconfitta ha messo fuori causa la formazione guidata da Stefano Pioli.

Il calendario, poi, a volte gioca scherzi terribili. Lunedì sera ‘il derby della Madonnina’ che avrebbe potuto regalare all’Inter il suo scudetto sotto gli occhi dei tifosi rossoneri. Il Milan non è riuscito nemmeno in questa impresa. Nuova sconfitta e trionfo degli ‘odiati’ cugini. Il clima, ora, a Milanello, è pesantissimo.

Il destino di Stefano Pioli è, ormai, segnato. Si arriverà al termine della stagione e dopo cinque anni, con anche uno scudetto da mostrare comunque con orgoglio, ci saranno i saluti finali. Chi dopo il tecnico parmense?

Non arriverà il preferito

L’unica certezza in casa Milan, dopo la doppia batosta Roma-Inter, riguarda la nazionalità del nuovo tecnico. Colui che prenderà il posto di Stefano Pioli non sarà un allenatore italiano. Al momento, infatti, non sembrano esserci nomi, o condizioni, per mettere sotto contratto un tecnico italiano.

Antonio Conte, per quanto invocato dai tifosi rossoneri, sembra uscito fuori dai radar della proprietà americana. Le attenzioni dei dirigenti rossoneri sembrano tutte concentrate attorno al nome del tecnico spagnolo, Julen Lopetegui.

La strada per arrivare al tecnico iberico appare, però, decisamente in salita. La conferma ci arriva direttamente dal sito di scommesse betfair.it. Julen Lopetegui è infatti dato vicinissimo alla Premier League ed al club del West Ham. Il tecnico spagnolo è infatti quotato a 3 (se si punta 1, se ne vincono 2 netti). Superato José Mourinho, ormai lontanissimo, secondo Betfair.

Quota che lascia intendere come la conclusione della trattativa sia data ormai per prossima. Ed il Milan? Dovrà, eventualmente, iniziare una nuova ricerca. E chissà che fra tanti prospetti stranieri non ritorni in auge un prestigioso nome italiano.