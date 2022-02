Calciomercato Roma, Paratici rovina tutto | Doppio intreccio col Tottenham

Le mosse di Fabio Paratici, al lavoro per rinforzare il Tottenham nel prossimo calciomercato, si intrecciano con le strategie della Roma.

La stagione sta per entrare nella fase più importante e decisiva: in Campionato la classifica comincia a prendere forma e le rivalità per i diversi obiettivi entrano nel vivo. Per quanto riguarda le competizioni europee, questa è la settimana in cui si inaugurano le fasi ad eliminazione diretta. Insomma, le competizioni si preparano ad entrare nelle fasi più importanti in vista del finale di stagione.

Nonostante manchino ancora circa 3 mesi alla conclusione, e all’emissione dei verdetti finali, il calciomercato in vista della prossima stagione è già in pieno movimento. D’altra parte la pianificazione è uno degli elementi fondamentali per operare bene durante le sessioni. Per questa ragione dirigenti e procuratori sono già attivi per gettare le basi delle operazioni che si potrebbero finalizzare durante la prossima estate.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ha chiesto la cessione | Occasione per Mourinho

Calciomercato Roma, occhio a Paratici | Le mosse che spaventano Pinto

Particolarmente attivo, per ovvie ragioni, è in questo periodo il mercato dei parametri zero. Tutti quei calciatori che, con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, non hanno ancora trovato un accordo per prolungare con l’attuale club. Per molti di loro la prospettiva di cambiare squadra senza alcun esborso da parte degli acquirenti si fa via via sempre più concreta. Una circostanza che riguarda, direttamente ed indirettamente, anche la Roma.

In casa giallorossa si guarda infatti con particolare attenzione alle mosse del Tottenham “italiano” di Antonio Conte e Fabio Paratici. Il dirigente ex Juve sarebbe particolarmente attivo sul fronte dei free agent e secondo il portale britannico teamtalk.com avrebbe messo nel mirino 3 obiettivi: Paulo Dybala, Frank Kessié e Jesse Lingard. E se il primo è stato accostato anche alla Roma, in questo momento a preoccupare Pinto sono soprattutto gli altri due nomi. L’acquisto di Kessiè da parte del Tottenham metterebbe gli Spurs quasi certamente fuori dalla lista delle pretendenti a Jordan Veretout, uno dei giocatori che la Roma potrebbe decidere di cedere per finanziare la prossima campagna acquisti. Lingard, poi, è un calciatore che piace non poco a Mourinho: l’opportunità di prenderlo a zero sarebbe un’occasione importante. Ma l’irruzione di Paratici potrebbe cambiare i piani giallorossi.