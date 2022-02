Calciomercato Roma, ha chiesto la cessione | Occasione per Mourinho

La Roma continua a lavorare sottotraccia in vista della sessione estiva di calciomercato. Con una novità importante.

L’arrivo di Sergio Oliveira, in mezzo al campo, aiuta a capire bene quali siano le intenzioni di José Mourinho per la mediana giallorossa. L’allenatore portoghese, sin dai suoi primissimi giorni a Roma, ha insistito sulla necessità di rinnovare il reparto. Più esperienza e personalità per costruire un centrocampo capace di guidare la squadra. Non è un caso che il primo nome fatto dal tecnico l’estate scorsa sia stato quello di Granit Xhaka.

Lo svizzero, al di là delle opinioni che ciascuno può avere, è un elemento sulla cui personalità ed esperienza è semplicemente impossibile dubitare. Il calciomercato estivo, come noto, prese altre strade, ma le intenzioni di Mourinho non sono cambiate. Per questo a gennaio si è intervenuti prelevando dal Porto il centrocampista numero 27, cui il tecnico chiede un contributo importante per innalzare il livello complessivo delle prestazioni della squadra.

Calciomercato Roma, il restyling continua | Ha chiesto la cessione

Un innesto sicuramente importante: Oliveira ha dimostrato di essersi subito calato nella parte e di avere personalità e carattere per prendere per mano la squadra. Il suo arrivo, tuttavia, non può bastare da solo a garantire a Mourinho il tipo di cambiamento che l’allenatore sogna per il centrocampo giallorosso. Per questo è probabile che la mediana sia ancora una volta, la prossima estate, il reparto più interessato dalle novità di calciomercato.

Da questo punto di vista si segnalano novità importanti a proposito di Nemanja Matic. Il centrocampista serbo è stato accostato già in passato alla Roma, anche perché José Mourinho lo conosce bene per le esperienze al Chelsea e allo United. Secondo quanto riporta Goal.com, il giocatore avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United, dove in questa stagione fatica a trovare spazio con continuità. L’intenzione di Matic sarebbe quella di proseguire la propria carriera ad alti livelli e per questo la Roma potrebbe rappresentare la soluzione ideale. Il contratto in scadenza nel 2023, inoltre, potrebbe mettere il calciatore nelle condizioni di trattare con il club un addio a prezzi non particolarmente elevati. Dal canto suo la Roma osserva: Matic potrebbe rappresentare un’occasione, ma a 33 anni non è detto che il giocatore possa rientrare nei piani futuri di Mourinho.