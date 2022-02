Roma, accordo ufficiale | Firma e annuncio

La Roma si prepara ad affrontare la sfida interna contro l’Hellas Verona. Intanto arriva un importante annuncio ufficiale.

Dopo due pareggi consecutivi in Campionato, la Roma ha fretta di tornare a correre. La sfida di sabato pomeriggio contro l’Hellas Verona, con calcio d’inizio allo Stadio Olimpico alle 18, rappresenta l’occasione per rilanciarsi dopo un periodo non semplice. In casa giallorossa ci si attendeva probabilmente qualche punto in più dalle partite contro Genoa e Sassuolo e i due pareggi hanno lasciato l’amaro in bocca.

Per questo contro la squadra allenata da Igor Tudor l’imperativo sarà tornare al successo. Tre punti per spazzare via le polemiche e riprendere la corsa che, come tutti si augurano, dovrebbe portare la Roma a un piazzamento valido per le prossime competizioni europee. Di fronte, però, una squadra ben organizzata e apparsa in gran forma nelle ultime uscite. Non una passeggiata, quindi, per gli uomini di José Mourinho.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho scippa l’Inter | Chiamata e colpo a zero

Roma, annuncio ufficiale | C’è la firma

La squadra giallorossa ha bisogno di dare un segnale alle concorrenti e deve farlo in tempi brevi. E se il supporto del pubblico non mancherà, con l’Olimpico ancora una volta vicino al sold out, Mourinho spera di poter contare sul massimo contributo da parte dei propri giocatori, soprattutto nel reparto offensivo. In attacco lo Special One ritroverà Nicolò Zaniolo, al rientro dopo la squalifica, ed è pronto a sfruttare anche la freschezza e la velocità di Felix Afena-Gyan.

Il ragazzo, esploso durante questa stagione, può dare un contributo importante alla squadra, proprio grazie alle sue straordinarie caratteristiche. Qualità che non sono passate inosservate, visto che per lui si è concretizzato un accordo che può rappresentare un passo importante nella carriera: attraverso un tweet apparso nella giornata di oggi, infatti, l’agenzia che cura gli interessi di Felix, la ArthurLegacy Sports, ha ufficializzato l’accordo tra l’attaccante e Puma, che diventerà lo sponsor tecnico del giocatore classe 2003. Un accordo importantissimo che sottolinea ancora una volta come Felix, grazie alle prestazioni messe in mostra fin qui, abbia attirato l’attenzione di molti.