Calciomercato Roma, Mourinho scippa l’Inter | Chiamata e colpo a zero

L’allenatore della Roma sta cercando di soffiare a Inzaghi il calciatore in vista della prossima finestra di calciomercato

Giugno lentamente si avvicina e i contratti dei giocatori si avviano alla scadenza. Sfruttare i parametri zero per rinforzare le proprie rose è una grande occasione per tutte le squadre, compresa la Roma. I giallorossi si stanno muovendo sul mercato con diversi obiettivi nella mente. José Mourinho, infatti, ha chiesto da tempo a Tiago Pinto un regista per gestire i ritmi di gioco. Dal calciomercato invernale a Trigoria non è arrivato ciò che l’allenatore della Roma sperava e per questo bisogna aspettare l’estate.

Un altro ruolo che il tecnico portoghese vorrebbe vedere rinforzato è sicuramente la difesa. I titolari Mancini, Smalling e Ibanez hanno sicuramente buone qualità, ma spesso fanno degli errori banali. Complici di questo, poi, anche i cali di concentrazione, che spesso compromettono l’intera partita. Ai tre, però, non ci sono grandi alternative. In panchina, infatti, c’è Marash Kumbulla che solo di recente è tornato nelle grazie di Mourinho. Nell’ultima gara con il Sassuolo è stato proprio lui a dare un po’ di solidità al reparto arretrato, come ha notato lo Special One nel post partita.

Calciomercato Roma, contatti Ginter-Mourinho: potrebbe arrivare a zero

Proprio per migliorare la difesa insieme a Tiago Pinto si sta muovendo anche José. Secondo quanto riporta Bild, infatti, l’allenatore giallorosso ha contattato Matthias Ginter. Difensore classe 1994 in forza al Borussia Moenchengladbach, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e non sembra avere intenzione di rinnovare. L’obiettivo di Mou è sicuramente quello di portare il tedesco a Roma nella prossima finestra di calciomercato. Prima che ciò accada, però, bisogna fare i conti con le concorrenti. Anche l’Inter sembra essere molto interessata a Ginter, con Simone Inzaghi che vorrebbe il tedesco per migliorare la difesa. Infine, sulle tracce del tedesco c’è anche il Barcellona, sempre in cerca di colpi low cost per la rifondazione.