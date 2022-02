Calciomercato Roma, Zaniolo scalpita | Ha già deciso il suo futuro

L’attaccante numero 22 della Roma si è convinto su dove giocherà, la trattativa è fondamentale in ottica del prossimo calciomercato

Zaniolo locutus, causa finita est. Parafrasando un antico detto latino si può descrivere quella che sembra essere la situazione di Nicolò. La traduzione sarebbe “Zaniolo ha parlato, la causa è finita”. Più che parlare, però, l’attaccante della Roma avrebbe deciso quello che sarebbe il suo futuro. Il contatto del numero 22, infatti, scade a giugno 2024 e rinnovarlo significherebbe da una parte blindarlo, dall’altra avere più potere contrattuale in caso di vendita. Sul talento classe 1999 ci sono diversi big club, con la Juventus in pole che sta cercando di prendere Zaniolo da diversi anni.

Intanto, i Friedkin hanno deciso di sospendere qualsiasi trattativa per il rinnovo in attesa di vedere gli sviluppi della stagione. In ogni caso, sembra che sia la proprietà, sia Mourinho siano intenzionati ad avviare una rifondazione. Gli obiettivi di questa manovra sarebbero due: da una parte verrebbero ceduti quei giocatori che sembrano non avere una mentalità e un carattere forte. Dall’altra, invece, verrebbero venduti quelli che non si incontrano con le idee calcistiche di José e che quindi rendono meglio con altre formazioni e stili di gioco. Di conseguenza, dal calciomercato arriverebbero a Roma calciatori compatibili in tutto con l’allenatore.

Calciomercato Roma, Zaniolo non vede l’ora di rinnovare

Il futuro di Zaniolo non lo sa nessuno quale sarà. Nemmeno Tiago Pinto che qualche settimana fa ammetteva in conferenza stampa di non poter dare sicurezze sulla sua permanenza. A frenare ogni voce e chiacchiericcio, però, ci ha pensato lo stesso Nicolò. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, l’attaccante sta scalpitando per rinnovare il suo contratto. Queste settimane di immobilismo non sono un peso per il numero 22, che le sta vivendo con molta serenità. Verso al fine della stagione, quindi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della società, che potrà coccolare ancora Nicolò Zaniolo.