Roma-arbitri, scontro totale | Inchiesta federale

L’Associazione italiana arbitri ha ancora messo nel mirino la Roma a causa di alcuni comportamenti dopo il match pareggiato col Genoa

Sembra non finire la disputa tra la Roma e gli arbitri. O meglio, l’Associazione italiana arbitri. Nelle scorse settimane non sono passate inosservate le parole di José Mourinho. L’allenatore della Roma non si è mai tirato indietro dal criticare i direttori di gara dopo una partita. Soprattutto, se secondo lo Special One ci fossero stati evidenti errori di conduzione. Un atteggiamento che sicuramente non è piaciuto all’Aia che, però, ora sembra aver intenzione di cominciare una battaglia legale contro la Roma.

Già nei giorni scorsi il club dei Friedkin è uscito vincitore dal tribunale. La questione riguardava l’inno giallorosso suonato dopo quello ufficiale della Serie A. Ora, invece, il motivo è un altro e lo si può individuare alla fine della gara con il Genoa. Allo scadere è stato annullato il gol vittoria a Nicolò Zaniolo che poi, preso dal nervosismo, è andato a protestare con l’arbitro, neanche troppo platealmente. Rosario Abisso, però, non ha gradito le parole del numero 22 e lo ha espulso senza pensarci su.

Roma, l’Aia apre un’inchiesta e chiede spiegazioni

Secondo quanto riporta Il Tempo, ad aver scatenato tutto è stato il nuovo consulente della Roma Gianpaolo Calvarese. L’ex arbitro, ingaggiato dal club come match analyst sugli arbitri, dopo la partita con il Genoa è entrato nello spogliatoio di Abisso. Il motivo era chiedere al fischietto di Palermo cosa avesse scritto nel referto dopo l’espulsione di Zaniolo. La comunicazione dell’accaduto ai vertici dell’Aia da parte di Abisso ha fatto scattare immediatamente l’apertura di un fascicolo. Dopo aver ascoltato l’arbitro, le informazioni sono state spedite alla Figc che ha aperto un’inchiesta. In allegato ci sono stati anche alcuni articoli che hanno ipotizzato un tentativo di imbonimento da parte di Calvarese che ha portato alla squalifica di una sola giornata.