Roma, i Friedkin hanno deciso | La risposta dei giocatori

Dopo le recenti prestazioni della Roma, la proprietà e i giocatori hanno deciso come comportarsi rispetto allo Special One

O con Mou o contro di Mou. Ultimamente si è discusso tanto della stagione della Roma che è al di sotto delle aspettative. Molti tra addetti ai lavori e tifosi si aspettavano di più da José Mourinho. In primis, il tanto agognato cambio di mentalità che si è visto soprattutto a inizio stagione e nelle amichevoli. Da lì in poi, questo è andato scemando così come lo stile di gioco del portoghese. Lo Special One, infatti, ha cominciato la sua carriera giallorossa con il classico 4-2-3-1. Dopo alcune partite, però, si è accorto che questo modulo non è quello che mette più a loro agio i giocatori.

Per questo motivo, Mou è stato costretto ad adottare lo stile di gioco dello scorso anno, il 3-5-2, con Abraham e Zaniolo in avanti. Il settimo posto con 40 punti conquistati in venticinque partite non è il massimo, ma chi si aspettava di più ha sbagliato sin dal principio. Quello che i Friedkin hanno cominciato, infatti, è un progetto di tre anni che vedrà maturare i suoi frutti sicuramente nell’ultimo anno. Ma anche già dal prossimo. La maggior parte dei tifosi lo sa e per questo ha fatto registrare l’ennesimo sold out della stagione in occasione di Roma-Verona.

Roma, tutti con Mourinho: Friedkin e giocatori hanno deciso

Sulla stessa scia dei tifosi sembrano essere anche i Friedkin e i giocatori. Secondo quanto riporta Il Romanista, infatti, le recenti chiacchiere che dipingevano una certa situazione a Trigoria sono solo discorsi da bar. La proprietà, infatti, sa bene che il progetto è ambizioso e dura tre anni. Per questo portarlo subito a termine sarebbe più che un fallimento, oltre alla conferma che a Roma non si sa aspettare. Insieme ai Friedkin e a Mourinho, infine, ci sono anche i giocatori. Era inevitabile aspettarsi una risposta dei senatori alle parole del mister, ma nessuno si è offeso e nessuno ha contestato dall’interno l’allenatore. Nella Roma, quindi sono tutti con Mou, dallo spogliatoio allo staff, fino alla dirigenza