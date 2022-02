Calciomercato Roma, cessione a sorpresa | Venti milioni dal grande ex

Calciomercato Roma, rivoluzione in mezzo al campo. Ritorno di fiamma e addio per 20 milioni. L’ex in soccorso di Tiago Pinto

Rivoluzione in mezzo al campo. O almeno così pare. Perché non solo Veretout potrebbe partire alla fine della stagione – su di lui c’è l’interesse del Milan e potrebbe tornare in corsa anche il Napoli – ma anche un altro elemento potrebbe salutare Trigoria. Una cessione a sorpresa che fino al momento non era stata presa in considerazione (forse) dalle parti di Trigoria.

Sì, perché ieri vi abbiamo parlato di un interessamento del Siviglia di Monchi verso Cristante. Oggi, la Gazzetta dello Sport, conferma l’anticipazione dando anche le cifre del possibile affare. Monchi è stato anche quello che ha portato a Trigoria l’ex Atalanta: insomma, il dirigente spagnolo con un passato dalle parti di Trigoria, potrebbe tornare alla carica alla fine della stagione. Magari con un’offerta irrinunciabile di almeno 20 milioni di euro. Sarebbe questa la valutazione della Roma per il cartellino del giocatore.

Calciomercato Roma, Monchi vuole Cristante

“Cristante è infatti uno di quei giocatori con cui la Roma potrebbe provare a fare cassa considerando che il prezzo iniziale è stato quasi tutto ammortizzato” spiega la Gazzetta dello Sport, e i colloqui sarebbero già iniziati visto che Riso, agente del calciatore, è a Siviglia proprio in queste ore per trattare un possibile ritorno in Italia del Papu Gomez alla fine della stagione. E in questo incontro, Monchi, avrebbe ribadito la volontà di fare un’offerta alla squadra giallorossa per il centrocampista “più forte della Serie A: ha inserimento, forza, calcio e capacità di far gol”: sono state queste le parole dell’attuale dirigente andaluso quando ha portato Cristante nella Capitale.

Insomma, un ritorno di fiamma. Una cessione improvvisa che confermerebbe la rivoluzione dentro la Roma. Una squadra che Mourinho comincerebbe a costruire in maniera totale a propria immagine.