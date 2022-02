Calciomercato Roma, Mourinho l’ha bocciato | Addio “scontato” in Serie A

Calciomercato Roma, Mourinho ormai lo ha bocciato e la partenza appare certa. Ritorno di fiamma in Serie A

Una decisione definitiva ovviamente non è ancora arrivata, ma gli indizi sono tanti e portano a un addio alla fine della stagione. Mourinho lo ha praticamente bocciato e anche per questo, potrebbe sicuramente essere mandato via con lo sconto. O almeno così spiega questa mattina la Gazzetta dello Sport.

Il ritorno di fiamma c’è: Veretout è entrato nei radar del Milan, così come lo era stato ai tempi della Fiorentina, quando le richieste della Viola erano parse eccessive alla società rossonera. Adesso però le cose sono cambiate, anche perché Maldini deve cercare un elemento in grado di sostituire il partente Kessie. E nel mirino ci è entrato anche il francese che Mourinho ormai non vede più e che relega in panchina ogni domenica. Una situazione, questa, che potrebbe anche spingere la società lombarda a chiedere uno sconto rispetto alla richiesta che al momento Tiago Pinto potrebbe fare.

Calciomercato Roma, Veretout via con lo “sconto”

Secondo il quotidiano rosa al momento la Roma valuta Veretout 20 milioni di euro. Una cifra completamente diversa da quella ipotizzata nelle scorse settimane e soprattutto la scorsa estate, quando non sarebbero bastati 35 milioni per strapparlo da Trigoria. Ma le cose come detto sono cambiate e Pinto, che è alla ricerca di elementi più adatti al gioco di Mourinho, potrebbe anche decidere di fare uno sconto. La sensazione, però, è che non si scenderà mai da quella che al momento sarebbe la valutazione del cartellino.

Oltre le sensazioni, però, c’è anche una cosa certa: il fatto che Veretout sembra ormai destinato a un addio dopo questa annata passata più in panchina che in campo. Un ulteriore arrivo in mezzo al campo la prossima estate infatti potrebbe totalmente toglierlo fuori da ogni rotazione. Cosa che comunque sembra già successa.