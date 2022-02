Calciomercato Roma, la Juve brucia le tappe | Offerta con scambio per Zaniolo

Calciomercato Roma, addio Zaniolo: l’affondo è quasi imminente. Si cerca la soluzione per strappare via il fantasista ai giallorossi

Non molla la presa, anzi, probabilmente cercherà di anticipare le concorrenti che alla fine della stagione si presenteranno alla corte della Roma con un’offerta per Nicolò Zaniolo. La Juventus, secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, fa sul serio per il fantasista giallorosso e starebbe cercando la soluzione per convincere Pinto e i Friedkin.

E allora perché quasi? Perché secondo il quotidiano torinese Cherubini dovrebbe cercare l’affondo nel momento in cui la squadra di Massimiliano Allegri conquisterà aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League che, da quelle parti, sperano possa arrivare prima dell’ultima giornata di campionato a differenza dello scorso anno. Insomma, si profila un incontro o almeno una prima parte di trattativa già a campionato in corso.

Calciomercato Roma, addio Zaniolo: la soluzione bianconera

In tutto questo la Juventus starebbe cercando anche una soluzione. E gira tutto intorno al nome di McKennie. Il texano potrebbe essere offerto alla società giallorossa in questa operazione, visto che dalle parti di Trigoria è ben visto non solo per le qualità tecniche – e perché anche in ascesa in questo momento – ma anche perché texano come i Friedkin. Oppure, scrive ancora TuttoSport, si cercherà di venderlo in Premier League dove ha tanti estimatori per cercare di mettere da parte il tesoretto che serve per prendere Zaniolo.

La cifra ancora non è stata fissata del cartellino del giocatore giallorosso, ma intorno ai 40 milioni di euro si pensa si possa chiudere. Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane, ma senza dubbio sarà un’estate calda per Pinto e per Mourinho: le possibilità di un addio, inutile nasconderci, ci sono. Ma solamente a determinate condizioni ovviamente.