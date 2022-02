Roma-Verona, UFFICIALE: 4 positivi al Covid, emergenza totale

Roma, arriva il comunicato ufficiale da parte della società. Di seguito l’annuncio a poche ore dalla gara con l’Hellas Verona.

Manca ormai poco al delicato incontro contro Simeone e colleghi, in programma domani alle ore 18 allo stadio Olimpico. La Roma ha l’obbligo di archiviare l’infelice parentesi delle ultime tre uscite tra campionato e coppa Italia, consapevole delle difficoltà dei 90 minuti di domani.

Dopo una partenza in sordina, il Verona è cresciuto in modo esponenziale quanto continuo negli ultimi mesi, soprattutto grazie alla cura Tudor che ha permesso di archiviare l’infelicissima parentesi di inizio stagione vissuta con Di Francesco. L’approdo dell’ex Udinese era avvenuto proprio a poche ore dalla gara di andata con la Roma, lo scorso 19 settembre.

In quell’occasione, i giallorossi andarono in vantaggio grazie ad un eurogol di Lorenzo Pellegrini che però non permise a Mourinho di evitare il primo scacco della stagione. Da quel momento in poi, complice anche l’esplosione di Simeone prima e Caprari poi, i gialloblu sono divenuti tra le squadre più difficili da affrontare della nostra Serie A.

Roma-Verona, quattro positività tra i giallorossi: c’è il comunicato UFFICIALE

In questi minuti è arrivato il comunicato della società, a detta del quale sono emersi quattro positivi. Di seguito l’annuncio.

“AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni”.