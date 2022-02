Calciomercato Roma, stop al rinnovo | Nuova minaccia d’addio

Calciomercato Roma, si infittiscono le voci relative alle possibili uscite in programma la prossima estate. Questo l’importante aggiornamento.

Non è un momento facile in casa giallorossa. Pellegrini e compagni hanno pareggiato le ultime tre partite, dissipando per l’ennesima volta la possibilità di recuperare punti su quelle squadre che, almeno a inizio stagione, erano considerate dirette concorrenti. Dopo la bella vittoria di Empoli, la squadra di Mou ha pareggiato con Genoa, Sassuolo e Verona.

Considerano come si erano messe le due ultime gare, si può dire che la rosa abbia avuto una grande forza di reazione e che sia alla fine riuscita quantomeno ad agguantare due punti che, in entrambi i casi, erano sembrati insperati fino a un certo momento della partita. La verità è però un’altra: a Reggio Emilia Abraham e colleghi non sono riusciti a sfruttare il vantaggio ottenuto al fotofinish nel primo tempo mentre nell’ultima partita casalinga l’atteggiamento è stato all’inizio troppo superficiale e timoroso.

Certo, soprattutto nell’ultimo caso, si potrebbe fare appello a diversi alibi ma è giusto evidenziare, al fine di capire gli errori e non di acuire il rammarico, che questa squadra avrebbe potuto molto di più in queste settimane e, in generale, nel corrente campionato. Ciononostante, Mourinho continua a vantare l’appoggio di quasi tutta la piazza, che ha fin qui manifestato grande compattezza, in modo quasi inusuale ma intelligente.

Calciomercato Roma, il punto sul rinnovo di Mancini: addio a fine stagione?

Quanto accaduto fin qui ci permette dunque di supporre che nei prossimi mesi potrebbero esserci molti cambiamenti, orientati a coadiuvare lo Special One nel risollevare la sorte propria e dello scacchiere tutto, necessitante a questo punto di non poche limature. Pinto sarà chiamato a intervenire in modo importante sul mercato, sacrificando magari alcuni elementi importanti che non abbiano fin qui convinto del tutto.

Tra i vari, è sicuramente annoverabile il troppo aggressivo Gianluca Mancini che vanta il triste primato del difensore più ammonito d’Europa. L’ex Atalanta è stato in questi anni un’importante pedina e anche sotto l’egida di Mourinho ha sempre goduto di fiducia e minutaggio. Una sua possibile sortita non è però affatto da escludersi, soprattutto alla luce di quanto riferito da RomaPress.Net.

A detta di questi ultimi, infatti, il 23 è infastidito dall’intransigenza di Tiago Pinto che ha fin qui manifestato sordità rispetto alle richieste avanzate dal suo entourage, Giuseppe Riso. Gianluca percepisce attualmente 2 milioni annui e ha il contratto in scadenza nel 2024, proprio come Zaniolo e Veretout ( al centro anch’essi di non pochi rumors relativi al proprio futuro). Il compagno di reparto di Smalling, come si legge, sta pian piano iniziando a rasentare l’idea di una possibile uscita il prossimo giugno.