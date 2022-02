GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!

La stagione della Roma è stata finora tutt’altro che esaltante: il quarto posto pur essendo ancora alla portata da un punto di vista matematico, appare lontano considerato il rendimento dell’ultimo periodo, tant’è che per i bookmaker la qualificazione alla prossima Champions League dei giallorossi vale 12 volte la posta messa in palio. C’è la Conference League come ancora di salvataggio, ma la proprietà Friedkin ha deciso di congelare tutti i rinnovi e di aspettare in linea di massima la fine della stagione: ecco cosa può succedere.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!