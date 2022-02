Totti e Ilary Blasi, l’annuncio ufficiale del capitano

Totti e Ilary, l’ex capitano della Roma all’attacco: “Sono stanco di dover smentire”. L’annuncio ufficiale dell’ex capitano

La smentita è quella ufficiale, dopo 24 ore di parole, di indiscrezioni, di nuove fiamme di tant’altro che hanno sbattuto in prima pagina sia Francesco Totti che Ilary Blasi, la moglie dell’ex capitano della Roma. Il mezzo di comunicazione ufficiale è stato Instagram, sia in un caso che nell’altro.

Prima Ilary ha piazzato una stories dove si vede Totti al ristorante, insieme a lei e ai figli, che mangia beatamente. Poi è il turno del capitano, che con quattro brevi video ha messo le cose in chiaro.

Totti e Ilary, le parole del capitano

“Nelle ultime ore ho letto tante cose su di me e sulla mia famiglia, non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news, mi rivolgo a tutti voi chescrivete di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono anche stancato di dover smentire”. Poche parole quindi per mettere fine a tutte le insinuazioni delle ultime ore che hanno portato al centro dell’attenzione il rapporto dell’ex capitano e di Ilary Blasi. Tutto smentito, insomma.