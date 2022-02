La stagione della Roma è stata finora deludente ma c’è ancora tempo per porre rimedio: il quarto posto è lontano soltanto sei punti e c’è ancora la carta Conference League da giocare. Inevitabilmente però la società guarda al futuro e visto che la proprietà Friedkin ha piena fiducia in Mourinho, affiderà allo Special One e a Tiago Pinto la rifondazione della squadra.

