Calciomercato Roma, la legge dell’ex | Strada spianata per il super colpo

Calciomercato Roma, il grande ex potrebbe agevolare in maniera importante José Mourinho: cosa sta succedendo.

Contro lo Spezia, la Roma ha come obiettivo principale quello di acciuffare tre punti che sarebbero assolutamente preziosi per la propria classifica. Tuttavia, Tiago Pinto è già all’opera per provare a piazzare quei colpi grazie ai quali si proverà ad allestire una rosa quanto più simile possibile alle richieste di José Mourinho.

Lo Special One, non è un mistero, avrebbe voluto già da tempo un vero e proprio regista, capace di interpretare al meglio le due fasi di gioco. In estate la Roma ha mosso passi concreti per Granit Xhaka, ma a causa delle esose richieste dell’Arsenal, l’affare è saltato. Tuttavia, nelle ultime settimane sembrano essersi aperti degli spiragli piuttosto interessanti circa un rinomato interesse dei giallorossi, che potrebbero far leva sulla volontà del calciatore. Anche l’Arsenal, dal canto suo, non è più così sicura di puntare sull’elvetico e, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante, la sensazione è che i Gunners potrebbero seriamente prenderla in considerazione. Prova ne sia i primi rumours che vedono protagonisti i londinesi, alla ricerca spasmodica di diversi profili con cui rintuzzare una mediana che si sta rivelando come uno dei talloni d’Achille della squadra di Arteta.

Calciomercato Roma, Vieira “aiuta” Mou | Scelto l’erede di Xhaka

Negli ultimi giorni sono stati accostati all’Arsenal Bissouma e Ndidi, ma non solo. Come riporta “The Sun”, i Gunners avrebbero effettuato dei sondaggi anche per la giovane promessa del Crystal Palace Michael Olise. Londinese di nascita ma di nazionalità francese, il classe ‘2001 si sta rendendo protagonista di una stagione fantastica, impreziosita da 4 reti e 7 assist. Centrocampista offensivo, regista all’occorrenza ma soprattutto rifinitore, il gioiello cresciuto nelle giovanili del Reading fa gola a diversi club di Premier, tra cui Arsenal e Chelsea. Secondo quanto riferito da football.london, però, complice i buoni rapporti che legano l’attuale allenatore del Crystal Palace, Vieira, con il mondo Arsenal, proprio i Gunners sarebbero favoriti nella corsa al calciatore, il cui approdo all’ombra dell’Emirates Stadium, stando alla medesima fonte, potrebbe aprire le porte alla partenza di Xhaka.