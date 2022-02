Calciomercato Roma, rivelazione a sorpresa: “Colpaccio ad una condizone”

Calciomercato Roma, interessante indiscrezione che trapela dall’Inghilterra: l’affare si può concretizzare. Ecco a quali condizioni.

Nella wish-list stilata da Tiago Pinto, un ruolo importante lo ricopre di certo la voce “acquisti di centrocampo”. Proprio la zona nevralgica del campo sarà quella maggiormente attenzionata dal general manager giallorosso, che sta scandagliando il mercato alla ricerca di interessanti soluzioni.

Una delle più appetibili porta in Premier League, campionato nel quale milita Pierre Emile Hojbjerg. Il danese piace e non poco a José Mourinho, che lo ha valorizzato personalmente negli anni in cui lo Special One sedeva sulla panchina del Tottenham. Una vera e propria trattativa per un eventuale trasferimento del centrocampista nella Capitale non è ancora cominciata, ma che qualcosa si stia muovendo è provato dalle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. L’affare non si preannuncia dei più semplici, anche perché si vocifera che gli Spurs chiedano almeno 25 milioni di euro; tuttavia, quello del calciatore cresciuto nelle giovanili dello Skjold intriga e non poco l’ambiente romanista. Intervistato da Football Insider, l’ex portiere Paul Robinson ha spiegato:

“Hojbjerg? Ha risposto ai metodi di Mourinho dal momento che si è rivelato fondamentale quei mesi. Dipende da Conte: se gioca una settimana dopo l’altra agli Spurs, credo che vorrebbe restare a far parte di qualcosa di speciale. Altrimenti, potrei vedere il passaggio alla Roma senza alcun dubbio. Tuttavia, la partita contro il Manchester City ha dimostrato che si può costruire qualcosa con Hojbjerg e Bentancur.”