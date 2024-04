Ndicka convocato per Napoli-Roma, provino decisivo a Trigoria

Ndicka convocato per il Napoli, test e data decisiva per la scelta finale di De Rossi. Gli ultimi aggiornamenti.

Se è vero che nel corso delle ultime settimane sono state numerose le questioni in grado di tenere elevata l’attenzione in casa Roma, è altrettanto giusto evidenziare come una delle priorità, da un punto di vista mediatico e umano, sia stata quella relativa alle condizioni fisiche di Evan Ndicka, reduce dal brutto ma felicemente superato spavento di Udine.

Poco più di dieci giorni fa, come si ricorderà, il difensore centrale si accasciava a terra intorno al 71esimo di gioco, generando un corpo di preoccupazioni e angosce estesesi anche nelle ore successive, che avevano prontamente portato all’applaudita ma successivamente discussa sospensione di Udinese-Roma.

Tornare sulle polemiche relative alla Lega e a questioni di ufficio non avrebbe, a questo punto, ulteriormente senso, soprattutto dopo la chiosa di Daniele De Rossi al termine dei venticinque minuti dello scorso giovedì, degnamente conclusi da Cristante e colleghi e signorilmente vergati da un mister che, forse per l’ultima volta, è intervenuto sulla scarsa predisposizione nel venire incontro alle esigenze della Roma per il recupero della gara.

Possibile convocazione Ndicka per Napoli-Roma, provino decisivo a Trigoria

La priorità, adesso, è questo spezzone finale di campionato, che grandi e corpose indicazioni potrebbe fornire sulle ambizioni e le velleità di una squadra ancora in piena lotta Champions e arrivata alla quinta semifinale europea nel corso di questi ultimi anni. Le sentenze potrebbero passare, ora, anche dalla delicata trasferta di Napoli, circa la quale arrivano aggiornamenti anche relativi alle condizioni di Ndicka.

In particolare, va segnalato quanto riferito da “Il Corriere dello Sport“, che, all’indomani del rientro in gruppo del difensore, sottolinea come la giornata odierna possa essere decisiva per una scelta che avrebbe un dolce sapore per De Rossi e colleghi. Anche alla luce della squalifica di Llorente e delle valutazioni in corso sul problema all’inguine di Smalling, infatti, il mister della Roma osserverà con attenzione Ndicka nell’allenamento odierno.

Dopo di che, sarà deciso se convocarlo per la partita con il Napoli, al fine di portarlo quantomeno in panchina: un epilogo felicemente simbolico ma importante anche sul piano sportivo per garantire alla Roma un elemento in più in un reparto abbastanza sguarnito, chiosando altresì un mese abbastanza infelice a livello personale, con squalifiche e uno stop che, per fortuna di tutti, si è rivelato ben meno lungo del previsto.

La medesima fonte evidenzia altresì come difficilmente ci sarà spazio per l’ivoriano in quel di Napoli, con De Rossi che intende averlo nella migliore condizione possibile per il doppio impegno con il Bayer Leverkusen.