Calciomercato Roma, Veretout ai saluti | Nuovo scenario in Premier

Calciomercato Roma, non si arrestano le voci relative al forte interesse italiano ed estero nei suoi confronti. Questi gli ultimi aggiornamenti.

La stagione giallorossa è stata fin qui caratterizzata da una discontinuità e da una reiterazione di delusioni che in pochi si attendevano a inizio anno. Un altro triste filo rosso, poi, è stato quello dell’involuzione di diversi elementi su cui tante aspettative e speranze erano state riposte.

Basti pensare a Zaniolo, atteso da quasi due anni e fin qui non ancora in grado di rasentare quei grandi livelli cui il 22 ci aveva abituati fino a quell’infausto Roma-Juventus di gennaio 2020. A ciò si aggiungano anche le altre difficoltà individuali, palesate da diverse pedine dei vari reparti, a partire dalla difesa. Basti fare il nome di Kumbulla, di cui è però giusto encomiare il coraggio con il quale è riuscito nuovamente a conquistare la fiducia di Mourinho ma anche alle troppe distrazioni di Ibanez dopo essere stato tra i migliori giocatori del reparto arretrato nei primi mesi.

I nuovi approdi, poi, Abraham e Rui Patricio a parte, non hanno inciso come ci si aspettava e ciò giustifica il motivo per il quale sono attesi per la prossima estate diversi cambiamenti targati Pinto. Singolare e inattesa, poi, la parabola in discesa di Jordan Veretout, leader dinamico di uno dei reparti più in difficoltà della Roma ma fin qui figurante come uno dei giocatori più in difficoltà rispetto al passato.

Calciomercato Roma, spunta anche il Newcastle per Veretout

Dall’approdo di Sergio Oliveira, il 17, che era già da tempo lontano da quelle prestazioni cui aveva abituato i tifosi in passato, ha perduto ulteriore gerarchie e fiducia e il suo nome inizia già a rimbalzare in vista di una possibile uscita la prossima estate. Non poche squadre si sono infatti interessate alla sua situazione, consapevoli della non idilliaca situazione del francese sotto l’egida dello Special One.

Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato dei tanti scenari che potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi. Nonostante tutto, l’ex Fiorentina continua ad essere un profilo più che degno e ciò giustifica le avances da parte di club italiani e non. Vi abbiamo detto dello scenario sconvolgente in Serie A ma anche dell’idea del Milan, alle prese con la delicata situazione Kessié.

A questi scenari si aggiunga quello relativo al Newcastle United. Anche il club di Premier, insieme al Tottenham, figura tra le interessate estere a Jordan, il cui prezzo continua ad essere valutato intorno ai 25 milioni di euro. A riportarlo è Roma Today.