Calciomercato Roma, colpo da 30 milioni | “Perfetto per la Serie A”

La Roma lavora in vista della prossima sessione di calciomercato: nel mirino un obiettivo da 30 milioni di euro.

Ultimi due giorni di lavoro per la Roma prima della trasferta di domenica pomeriggio. I giallorossi, che saranno di scena allo Stadio Picco di La Spezia, vogliono tornare al successo dopo tre pareggi consecutivi. La trasferta in Liguria, dunque, dev’essere l’occasione per tornare a conquistare 3 punti utili per mantenere vive le ambizioni di qualificarsi alle prossime competizioni europee.

D’altra parte la stagione sta entrando nella sua fase cruciale e gli obiettivi giallorossi sono ben chiari e tutti perfettamente raggiungibili. Qualificarsi all’Europa League, ad esempio, rappresenterebbe uno step ulteriore rispetto ai risultati della scorsa stagione. Ma, soprattutto, in casa giallorossa si guarda con ambizione alla Conference League, i cui ottavi – a proposito: tra poco i sorteggi a Nyon – si svolgeranno il 10 ed il 17 marzo.

Calciomercato Roma, “consiglio” al Tottenham | Affare da 30 milioni

José Mourinho non ha mai nascosto il proprio desiderio di conquistare un trofeo che quest’anno è alla sua prima edizione in assoluto. Non un compito semplice, visto il livello delle rivali, ma neanche un obiettivo impossibile per la Roma. Che intanto lavora anche in prospettiva: le valutazioni e le manovre di calciomercato per allestire l’organico della prossima stagione sono già cominciate. Sarà fondamentale muoversi per tempo e arrivare con un progetto ben delineato all’apertura della finestra estiva di trasferimenti.

In questo senso rimane attuale in casa Roma il nome di Pierre-Emile Hojbjerg. Il ventiseienne danese è da tempo nei radar giallorossi e un suo addio al Tottenham in estate non sembra impensabile. A confermarlo arrivano in queste ore le parole dell’ex commissario tecnico della Scozia Alex McLeish. Intervistato da Football Insider, l’allenatore ha suggerito al Tottenham di lasciar partire Hojbjerg per monetizzare il suo addio. McLeish si è detto convinto del fatto che il centrocampista danese sia decisamente più adatto alla nostra Serie A che non alla Premier League inglese. Mourinho, dal canto suo, conosce bene Hojbjerg e sarebbe felice di tornare a lavorare con lui nella Capitale. Il prezzo? Il Tottenham può farlo partire per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.