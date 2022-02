roma sorteggio conference league

Oggi la Roma assisterà al sorteggio per gli ottavi di finale di Conference League. Ecco tutte le informazioni utili.

E’ il giorno della verità. Oggi la Roma scoprirà quale avversaria troverà sul suo cammino alla ripresa della Conference League, in occasione degli ottavi di finale. Nella serata di ieri, con la gara di ritorno dei play-off tra le seconde dei gironi e le squadre retrocesse dall’Europa League, si è completato quadro delle partecipanti al turno successivo. E così oggi, a partire dalle 13, l’Uefa procederà al sorteggio che determinerà il tabellone degli ottavi di finale.

La Roma, avendo vinto il proprio girone, oltre a saltare il turno appena svolto perché direttamente qualificata agli ottavi ha anche ottenuto lo status di testa di serie. Oggi, infatti, le squadre saranno suddivise in due urne: da una parte le teste di serie, vincitrici dei gironi nella prima fase; dall’altra le squadre che hanno vinto le doppie sfide play-off che si sono concluse ieri sera.

Roma, oggi il sorteggio di Conference | Tutte le informazioni

Il sorteggio si terrà a Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 13. Gli accoppiamenti che verranno estratti oggi dalle due urne determineranno quindi il quadro degli ottavi di finale che si svolgeranno tra giovedì 10 marzo (per le gare di andata) e giovedì 17 marzo (per il ritorno, che la Roma, da testa di serie, giocherà in casa). Insieme alla squadra di José Mourinho, nell’urna delle teste di serie, figurano: AZ Alkmaar, Basilea, Copenhagen, Feyenoord, Gent, LASK e Rennes. Le possibili avversarie della Roma, invece, sono: Marsiglia, Leicester, Bodo Glimt, PSV Eindhoven, Partizan Belgrado, Slavia Praga, Vitesse e Paok Salonicco.

Per i giallorossi i pericoli maggiori sono rappresentati dal Marsiglia e dal Leicester, anche se le due big non rappresentano certamente le uniche insidie nascoste nell’urna. L’unico paletto previsto dal sorteggio riguarda l’impossibilità di sorteggiare una contro l’altra due squadre appartenenti alla medesima federazione nazionale. Il che significa che non esiste nessun vincolo rispetto ai precedenti incroci durante la competizione: la Roma potrebbe quindi incontrare nuovamente il Bodo Glimt.

Dove vedere il sorteggio in TV e Streaming? Il sorteggio verrà trasmesso in diretta da DAZN, oltre che dal sito ufficiale e dal canale Youtube della Uefa. La cerimonia sarà inoltre visibile sarà visibile in diretta su Sky Sport 24, in streaming su Sky Go e su NOW.