Roma, la dichiarazione d’amore di Frattesi e Scamacca: i due del Sassuolo hanno rilasciato un’intervista a Sport Week, svelando la loro passione

Hanno rilasciato un’intervista a Sport Week i due elementi che probabilmente alla fine della stagione cambieranno squadra. Anzi lo faranno quasi sicuramente, visto che sono entrati nel mirino dei più importanti club della Serie A. Ma il cuore è giallorosso: confermato in una parte delle loro dichiarazioni. Nonostante un passato anche nella Lazio.

Scamacca e Frattesi si sono sottoposti a un “interrogatorio” per il settimanale della Gazzetta dello Sport. E a precisa domanda su quale squadra andrebbero a vedere all’Olimpico, il primo inizialmente non si è esposto, il centrocampista invece ha parlato chiaro: “La Roma, ma pure lui” ha detto Frattesi. I due, ricordiamo, hanno avuto prima un passato nelle giovanili della Lazio e poi insieme sono arrivati a Trigoria. Anche se “abbiamo giocato solamente sei mesi insieme – ha spiegato Scamacca – io sono un poco più grande”.

Roma, il simpatico retroscena

Poi il retroscena, anche simpatico senza dubbio, raccontato dall’attaccante che potrebbe anche essere convocato da Roberto Mancini per gli spareggi Mondiali del prossimo mese di marzo. I due quando erano tesserati per la Lazio andavano allo Stadio a fare da raccattapalle: “Questo ragazzetto qua vicino a me si alza in piedi e urla verso i tifosi, indicando me, lui tifa per la Roma! Io resto come un baccalà, faccio di no, e inizio a gridare “Forza Lazio”.

Insomma, Frattesi e Scamacca hanno svelato la loro passione per la Roma, cosa che comunque era risaputa. Ma è un ulteriore segnale. Ovviamente nell’intervista non c’è stato nessun riferimento al calciomercato, ma chissà…