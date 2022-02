Totti, arriva l’annuncio | Capitano ‘in volo’

Mentre la Roma si prepara ad affrontare lo Spezia nella trasferta di domani, arrivano novità su Francesco Totti.

E’ un legame indissolubile, quello tra la Roma e Francesco Totti. L’ex Capitano giallorosso, dopo la separazione dalla società durante la gestione Pallotta, è tornato con sempre maggiore frequenza a sostenere la squadra allo Stadio Olimpico. Un segnale importante che può rappresentare la base per un riavvicinamento più profondo, che gran parte dell’ambiente giallorosso auspica e attende da tempo.

L’idea che Francesco Totti possa rientrare in società, con un ruolo che lo metta in condizione di continuare a fare il bene della Roma, rimane viva. D’altra parte, andata in archivio la stagione della precedente proprietà, gli scenari futuri sono aperti a qualsiasi tipo di novità. E nella piazza giallorossa la voglia di tornare ad abbracciare il Capitano, non solo allo Stadio ma anche all’interno del club, è forte.

Totti “in volo” | Arriva l’annuncio

Intanto lui, Totti, segue con attenzione le vicende di casa Roma. Spesso presente sulle tribune dell’Olimpico, l’ex Capitano ha avuto modo di parlare della stagione giallorossa in diverse occasioni. Pieno sostegno al lavoro di José Mourinho, visto come l’elemento capace di tornare a incendiare l’ambiente dopo il lungo periodo in cui lo stadio, causa restrizioni anti-Covid, era rimasto tristemente vuoto.

Il ruolo fondamentale svolto da Francesco Totti nella storia del calcio italiano, non solo giallorosso, viene intanto sottolineata ancora una volta da una bella decisione arrivata nelle ultime ore. Nell’ambito dell’iniziativa “Naming Azzurri“, lanciata da Ita Airways in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, è stato deciso che il settimo Airbus della compagnia aerea, un A330, sarà dedicato proprio a Totti. Dopo i velivoli intitolati a Gino Bartali e Pietro Mennea, oltre che a Paolo Rossi e Sara Simeoni, arriva ora l’aereo “battezzato” in onore di Francesco Totti. La notizia è riportata oggi da forzaroma.info, e sottolinea ancora una volta l’importanza assoluta del numero 10 giallorosso nello sport italiano.