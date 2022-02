La Roma torna negli spogliatoi dopo il primo tempo contro lo Spezia. Prima dell’inizio della gara è giunto l’ annuncio di Pinto, non solo sul calciomercato.

Intervallo allo stadio Picco, Spezia e Roma sono sullo 0-0 dopo 45 minuti. Gara complicata per i giallorossi, obbligati a vincere dopo tre pareggi consecutivi. Nell’imminente prepartita è tornato a parlare Tiago Pinto, ancora una volta intervistato dai microfoni di DAZN. Non mancano spunti nelle sue parole, il portoghese ha parlato della possibilità di ricorso contro la sanzione in cui è incappato il connazionale Josè Mourinho. Il tecnico dei giallorossi è stato raggiunto da due giornate di squalifica dopo il concitato finale di gara contro l’Hellas Verona. Il dirigente giallorosso ha anche riservato un annuncio sul rinnovo di Gianluca Mancini e non solo.

Calciomercato Roma, rinnovo Mancini e non solo | L’annuncio di Pinto

Il general manager inizia dalla situazione di Mourinho, raggiunto da due giornate di squalifica: È chiaro che ha uno staff tecnico che ha lavorato tanto, è stato uguale come sempre. Non era felice del risultato e di quello che è successo, ma era motivato per motivare tutti noi per portare a casa i 3 punti.” Riguardo l’eventuale ricorso, il gm ha le idee chiare: “ Ho saputo dalla stampa quello che abbiamo detto, secondo me non è giusto. È una situazione seria, che deve essere trattata nelle istituzioni giuste. Così la Roma ha preso i documenti, che hanno gli avvocati, la società e gli amministratori, adesso stiamo discutendo. Questa discussione si deve fare nel posto giusto, non sulla stampa”. Infine Tiago Pinto riserva un annuncio sul rinnovo di Gianluca Mancini: “Gianluca è l’esempio per quello che vogliamo per la Roma, per l’atteggiamento e per il suo essere professionale. È concentrato sul campo, e poi sa quando sarà il momento per parlarci per il nuovo contratto”.