Spezia-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di José Mourinho in vista della sfida contro i liguri. Bocciatura a sorpresa.

Tutto pronto per la sfida del “Picco” tra Spezia e Roma, incrocio importante per entrambe le compagini, a caccia di punti preziosi per i rispettivi obiettivi. Abraham e compagni intendono imprimere una svolta importante ad una stagione fin qui vissuta sulle montagne russa, provando ad accorciare momentaneamente il gap dall’Atalanta, in attesa del confronto tra Lazio e Napoli che potrebbe ridisegnare nuovamente le gerarchie di un campionato ricco di colpi di scena.

Dopo i tre pareggi contro Genoa, Sassuolo ed Hellas Verona, i giallorossi sono attesi dalla prova del nove. Assenti Felix Gyan e Sergio Oliveira, chance dal primo minuto per Veretout e Cristante, in cabina di regia. Parte dalla panchina Nicolò Zaniolo, eventualmente utilizzabile a gara in corso: sulla trequarti agiranno Pellegrini e Mkhitaryan, a sostegno dell’unica punta Abraham. Chance dal primo minuto per Zalewski, apparso tonico e in palla nel corso della gara contro l’Hellas Verona.

Formazioni ufficiali Spezia-Roma: panchina per Zaniolo

Mourinho prova a dare continuità allo schema di gioco adottato nelle ultime apparizioni. Servirà soprattutto ritrovare quella compattezza difensiva inspiegabilmente mancata nelle ultime prestazioni dicotomiche del pacchetto arretrato, resosi protagonista di diversi svarioni. Davanti a Rui Patricio, dunque, agiranno Mancini, Smalling e Kumbulla.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. All.Foti (Mourinho squalificato).

SPEZIA: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala, Bastoni; Agudelo, Nzola, Verde.