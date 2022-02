Ennesimo grave torto arbitrale subito dalla Roma. Sul campo dello Spezia la decisione di Fabbri fa infuriare i tifosi giallorossi. Anche Marelli alza la voce.

Gara ostica per la Roma allo stadio Picco contro lo Spezia. Ennesimo grave torto subito per i giallorossi, orfani in questa gara di Josè Mourinho per squalifica. La decisione adottata dall’arbitro Fabbri ha sconvolto i tifosi giallorossi, anche Luca Marelli alza la voce contro l’incomprensibile decisione. Ecco le parole dell’opinionista DAZN.

La Roma subisce un nuovo grave torto arbitrale, ennesimo nella stagione. Nella seconda frazione di gioco contro lo Spezia la decisione adottatat da Fabbri è sembrata da subito sconvolgente. Il fischietto della sezione di Ravenna finisce nella bufera anche dopo l’accusa di Luca Marelli, esperto ex arbitro in casa Dazn. Ecco cosa è successo nel secondo tempo di una gara fin qui stregata per i giallorossi.

Spezia-Roma, nuovo torto arbitrale | Marelli alza la voce

L’arbitro aveva scatenato le ire di Thiago Motta e tutta la panchina dello Spezia dopo aver espulso a fine primo tempo Amian. Durante la ripresa, al 65esimo minuto, l’arbitro non ha ammonito invece Agudelo, anche lui già sanzionato. Una scelta che ha dell’incomprensibile, che ha scatenato anche Luca Marelli. L’attaccante ligure è intervenuto in ritardo e in modo maldestro su Nicola Zalewski. Nonostante l’evidente giallo atteso Fabbri ha deciso di graziare il calciatore ligure, decisione incomprensibile per l’ex arbitro Marelli, ora opinionista in casa DAZN. Secondo l’ex fischietto Fabbri ha gravemente sbagliato, il cartellino giallo era palese.