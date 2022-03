Calciomercato Roma, firma a zero | Visite mediche superate

Mentre la stagione della Roma entra nella fase più importante, Tiago Pinto è già al lavoro in vista del calciomercato estivo.

Archiviata la fondamentale vittoria a La Spezia, la Roma si concentra sui prossimi importantissimi obiettivi. La prossima sarà infatti una settimana cruciale per la stagione della Roma: prima la sfida clou in chiave europea contro l’Atalanta, poi la gara di andata degli ottavi di Conference League. La stagione giallorossa entra dunque nella sua fase più calda, con la corsa ai vari obiettivi che si fa incandescente.

I prossimi mesi saranno quindi particolarmente importanti in casa Roma. Non solo perché finire nel migliore dei modi la stagione sarebbe importante per gettare solide basi in vista della prossima annata, ma anche perché dai risultati di quest’anno dipenderà, almeno in parte, anche la Roma del futuro. Sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda la composizione dell’organico a disposizione di José Mourinho.

Calciomercato Roma, ok le visite mediche | Le ultime

L’allenatore portoghese vuole compiere un ulteriore step nel percorso di crescita della squadra, ed è convinto che ci siano diversi interventi da portare avanti in sede di calciomercato per rinforzare la rosa. Nei prossimi mesi, quindi, si capirà chi tra i giocatori attualmente in organico si guadagnerà la riconferma. Il piazzamento in Serie A e l’esito della campagna europea, intanto, determineranno in parte anche le entrate economiche che il club potrà investire. Dal canto suo il General Manager Tiago Pinto è già al lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato.

Una sessione in cui sarà importante operare bene e riuscire a sfruttare le occasioni migliori che il mercato offre. Da questo punto di vista, però, sembra inevitabile cancellare ormai un nome dalla lista di possibili obiettivi a parametro zero stilata dalla dirigenza. Ci riferiamo alla posizione di Andreas Christensen, centrale danese in scadenza di contratto con il Chelsea e da tempo nel mirino di diversi club europei, Roma compresa. Il difensore, secondo quanto svelato ieri sera durante la trasmissione TV El Chiringuito dal giornalista spagnolo Eduardo Inda, avrebbe già sostenuto e superato le visite mediche con il Barcellona. I test si sarebbero svolti in gran segreto a Londra e l’esito positivo sarebbe l’indizio più chiaro sul futuro di Christensen. Un futuro che, con ogni probabilità, sarà quindi al Camp Nou.