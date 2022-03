Calciomercato Roma, nuovo rinforzo in A per Mou | C’è un ostacolo

Calciomercato Roma, spunta un nuovo nome nel nostro campionato per rinforzare la rosa dello Special One. Questi gli ultimi e importanti aggiornamenti.

Poche cose sono sicure nel calcio, così come nella vita. In una stagione lunga quanto imprevedibile, non sempre è possibile avere certezza di ciò che il futuro possa riservare. Di certo non possiamo, né tantomeno vogliamo, smentire questa legge non scritta che non ci impedisce però di capire quale sia la direzione che si seguirà in quel di Trigoria nei prossimi mesi.

Da un lato, sui prati verde e nelle infrastrutture modernizzate negli anni e cambiate soprattutto dall’arrivo dei Friedkin, lo Special One continuerà a lavorare con serietà e caparbietà, al fine di rendere la vittoria in Liguria un piccolo punto di partenza che, magari, consenta l’archiviazione di mesi non proprio brillanti.

Dall’altro, ai piani più alti del centro sportivo, Pinto e colleghi, sulla base delle indicazioni dei due texani, cercheranno di capire come migliorare questa squadra, dopo una campagna acquisti estiva importante ma, fin qui, meno fruttifera di quanto ci si potesse aspettare. Due cose scontate, certo, ma da non sottovalutare nella misura in cui entrambe testimoniano come nel mondo giallorosso ci sia gran voglia di continuare a crescere, tutti insieme e sotto un’egida così carismatica da possedere, nonostante le delusioni, ancora in possesso delle chiavi dell’Urbe.

Calciomercato Roma, idea Bellanova per la difesa: le ultime

Tradotto, la Roma sa bene di non poter essere troppo soddisfatta del percorso fin qui condotto ma è altrettanto consapevole che solamente la pazienza e l’unità di intenti potrà garantirsi un upgrade per il momento non concretizzatosi. Molto dipenderà dal modus operandi del gm e dei propri colleghi nei prossimi mesi. Alle due di sopra, si potrebbe però aggiungere una terza ovvietà.

L’esigenza cioè della società di rinforzarsi, garantendo a Mourinho dei colpi importanti quanto funzionali ma che, al contempo, arrivino nel pieno rispetto di finanze che non poco hanno patito il coronavirus (come tutti) e i non brillantissimi risultati sportivi, strettamente correlati a quelli economici.

In un mare di cose che suonano come stantie, ecco però la novità. L’interesse cioè della Roma per Manuel Bellanova, giovane terzino destro del Cagliari, messosi in mostra quest’anno in Sardegna e non poco gradito all’ombra del Colosseo. In rossoblù è divenuto titolare, così come nell’Under 21 (è un 2000). Giulini lo riscatterà a fine stagione dal Bordeaux per meno di un milione di euro. Il numero uno cagliaritano ha già fatto sapere di valutarlo circa 10 milioni. Una cifra alla portata, così come quella da apporre su un suo eventuale contratto. Bellanova guadagna attualmente meno di mezzo milione di euro e la società che lo gestisce da un punto di vista legale ha buoni contratti con la Roma. Cui passa adesso la palla e la decisione finale. Vedremo se anche quest’ultima sarà scontata o riserverà sorprese. Anche perché, come si legge sulle colonne de “Il Romanista“, i Friedkin hanno fatto capire di non amare gli acquisti in Italia, poco garanti da un punto di vista economico rispetto a quelli esteri.