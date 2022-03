Riflettori accesi sul calciomercato in casa Roma. Arriva l’annuncio che cambia tutto in vista di giugno, nessun rimpianto per lui.

Importante aggiornamento per quello che riguarda il calciomercato estivo in casa giallorossa. La Roma è reduce dalla vittoria ottenuta all’ultimo secondo sul campo dello Spezia, ed attesa dal big match interno contro l’Atalanta. In attesa dello scontro diretto c’è un nuovo scenario di mercato da registrare, le parole del calciatore lasciano davvero pochi dubbi.

Arriva l’intervista che dipinge un nuovo scenario di mercato in casa Roma. Le parole del calciatore lasciano davvero pochi dubbi, nessun rimpianto da quando ha lasciato Trigoria. Nel quartier generale giallorosso le attenzioni sono tutte focalizzate al big match di sabato pomeriggio. Allo stadio Olimpico arriverà l’Atalanta, avanti di tre punti in classifica ma con una gara da recuperare. Ultimo appello per i giallorossi, la lotta al quarto posto senza una vittoria contro i bergamaschi si metterebbe ancora di più in salita. Proprio in casa degli orobici ci fu una delle più belle vittorie dall’arrivo di Mourinho in poi, i tifosi sognano di bissare l’impresa nel catino dello stadio Olimpico, ancora una volta pronto a riempirsi per i colori giallorossi.

Calciomercato Roma, nessun rimpianto: “Sogno la Premier”

Mentre i giallorossi si apprestano ad affrontare una sfida da dentro o fuori per la lotta Champions, c’è un ex calciatore che ha rilasciato un’intervista con dichiarazioni clamorose. Parliamo del laterale difensivo Bryan Reynolds, calciatore statunitense classe 2001. Il terzino ha lasciato Trigoria durante la sessione di mercato invernale, per accasarsi in prestito al Kortriijk, in Belgio. Il giovane calciatore è stato intervistato dal quotidiano belga, ma di lingua olandese, “Het Nieuwsblad”. Ha parlato anche di Roma, ovviamente, partendo però dall’ambientamento nel campionato belga: “L’ambientamento al KV Kortrijk è stato veloce, ma se non giochi da un anno perdi la fiducia, perdi il ritmo del gioco.” Lo statunitense si è detto comunque soddisfatto del suo impatto e delle partite che sta giocando, poi rivela il suo sogno più grande: “La Premier League. Voglio davvero misurarmi con i migliori al mondo nella più grande competizione. Ma prima ho molti passi da fare.” Infine le differenze tra Roma ed una realtà più piccola come quella attuale: “Roma e Kortrijk sono due mondi diversi, questo è certo. Roma è una metropoli, con molte distrazioni. Per un giovane giocatore come me una città come Kortrijk è migliore.“