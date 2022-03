Calciomercato Roma, salta il rinnovo | Mourinho sfida Conte

Calciomercato Roma, salta il rinnovo: i contatti ormai non ci sono più. José Mourinho sfida Conte nella corsa all’attaccante

José Mourinho vuole sfidare Antonio Conte nella corsa all’attaccante. Che, secondo quanto riportato da Kicker, ha chiuso i contatti per il rinnovo che non ci sarà. Insomma, andando in scadenza nel 2023, ci sono pochi dubbi che lo Stoccarda farà di tutto per cederlo alla fine della stagione per non perderlo a parametro zero.

Il profilo è quello dell’attaccante della nazionale austriaca, ma di origini serbe, Sasa Kalajdzic, 24 anni, che non è entrato solamente nel mirino della Roma già la scorsa estate, ma che piacerebbe soprattutto in Premier League. Ci starebbero pensando infatti sia il Tottenham di Antonio Conte ma anche il West Ham, alla ricerca di una punta che possa dare qualità al reparto avanzato.

Calciomercato Roma, è sfida alla Premier League

Kalajdzic quest’anno ha passato fino al momento buona parte della stagione fuori causa per via di un infortunio alla spalla. Però l’anno scorso ha chiuso la sua annata con 16 reti in 33 presenze: un bottino niente male che lo hanno fatto entrare anche nei radar giallorossi: per età, e anche per quelle caratteristiche che possiede, potrebbe realmente fare comodo alla Roma di José Mourinho. In Bundesliga, nell’annata in corso, ha messo a referto una sola rete in sei presenze totali ma, come detto, è stato condizionato dal problema che lo ha praticamente messo fuori per buona parte del campionato.

Secondo transfermarket la quotazione del suo cartellino sarebbe di 22 milioni di euro. Una cifra che comunque appare troppo alta vista la scadenza così vicina del suo accordo con il club tedesco. La sensazione è che sulla base di 15 milioni di euro si potrebbe chiudere. Ma la concorrenza come detto è assai alta. Pinto dovrebbe cercare di giocare d’anticipo.