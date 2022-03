Conflitto Russia-Ucraina, raggiunta un’intesa in occasione del secondo round di colloqui. Queste le ultime.

Sono stati fatti importanti passi in avanti in queste ore, come ammesso dallo stesso capo-negoziatore russo, Vladimir Medinsky che ha anche sottolineato come sia stato trovato un accordo su diverse questioni discusse. Si è parlato di questioni umanitarie e militari, al fine di trovare una soluzione politica ad un conflitto che ha già causato troppi morti e sofferenza. Intesa sulla creazione di corridoi umanitari e su un cessate il fuoco temporaneo.

Frattanto, Zelensky ha ammesso: “Se l’Ucraina cade, la Russia è destinata a impossessarsi dei Paesi Baltici e l’Europa Orientale”. Risuona, infine, minacciosa l’affermazione di Putin: “Russia e Ucraina sono un unico popolo e stiamo combattendo per la pace, con la finalità di non avere un nemico creato dall’Occidente e in grado di minacciarci con armi nucleari. Non torno indietro”.