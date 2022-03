Sabato pomeriggio, allo stadio Olimpico, si giocherà Roma-Atalanta. C’è da registrare un recupero lampo, oggi si è allenato i n gruppo.

La Roma si avvicina al prossimo big match in Serie A, sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Giallorossi che saranno ancora orfani di Josè Mourinho, squalificato per due turni dopo il parapiglia nel finale della gara contro l’Hellas Verona. Gara assolutamente da non fallire per i giallorossi, reduci dalla vittoria di misura sul campo dello Spezia.

Trasferta ligure che ha riportato i tre punti dopo oltre un mese dalle parti di Trigoria. L’ultima vittoria infatti avvenne sempre in trasferta, contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Tra le due gare tre pareggi consecutivi, che hanno rallentato ulteriormente la marcia verso il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Quarto posto occupato momentaneamente dalla Juventus, distante sei punti dai giallorossi. Tra i bianconeri e la Roma c’è proprio l’Atalanta di Gasperini, a tre punti di distacco ma con una gara da recuperare. Una sorta di ultima spiaggia Champions per i giallorossi, ancora una volta orfani di Josè Mourinho.

Roma-Atalanta, recupero lampo | Si è allenato in gruppo

Chi invece sta cercando di esserci in tutti i modi è Sergio Oliveira. L’ultimo arrivato in casa Roma, secondo acquisto del calciomercato invernale, il centrocampista portoghese aveva impressionato tutti all’esordio. Doppia rete consecutiva, salvo poi incappare in due prestazioni più sbiadite e saltare la trasferta ligure per infortunio. L’ex Porto non venne convocato per un problema al tallone, problema che sembra esser stato messo alle spalle. Quest’oggi il centrocampista ha svolto l’intera sessione di allenamento con i compagni, un sorriso per Josè Mourinho che vede via via l’infermeria svuotarsi. Sarà fondamentale capire in quale stato di forma si trovi il connazionale di Mou, i prossimi allenamenti saranno d’importanza primaria per capire se potrà essere a disposizione fin dal primo minuto. In tal senso rimane in piedi il ballottaggio con Jordan Veretout, proprio il francese si era accomodato in panchina dopo l’approdo di Sergio Oliveira alla Roma.