Roma-Atalanta, recupero a rischio | Si allena a parte

Roma-Atalanta, manca sempre meno ad una delle gare più interessanti del prossimo turno. Questi gli aggiornamenti a riguardo.

La prossima giornata di campionato offrirà una serie di incontri importanti, che non poco peso potranno avere sul futuro cammino di diverse squadre da qui alla fine della stagione. Basti pensare alla sfida di sabato sera tra Napoli e Milan, seguita poche ore dopo dall’incontro tra Inter e Salernitana che, in base anche all’esito che giungerà dal Maradona, potrebbe sovvertire o confermare l’attuale situazione in classifica creatasi dopo il meraviglioso gol di Fabian Ruiz contro la Lazio.

Discorsi, questi, che non interessano purtroppo la Roma, troppo distante per poter quantomeno sperare in un approdo tra le prime tre, con ogni probabilità destinate a rimanere quelle attuali anche a fine stagione, vedremo poi in quale ordine. Molto più verosimilmente, l’obiettivo dei giallorossi resta quello di migliorarsi rispetto all’anno scorso.

Tradotto, un approdo in Europa League sarebbe già un upgrade rispetto al passato ma, fin quando la matematica non sarà sentenziosa, è lecito credere che Mourinho possa almeno all’interno dello spogliatoio pensare di poter ambire al quarto posto. Resta un traguardo difficile, soprattutto se si pensa alla concorrenza e alle troppe occasioni sciupate in questi mesi.

I punti di distanza dalla Juventus sono sei. Un gap di certo non incolmabile e che, a distanza di due mesi, acuisce il rammarico per i sinistrosi sette minuti che costarono lo scacco a Pellegrini e colleghi contro la rosa di Allegri. Senza pensare al passato, lo slancio deve essere in avanti ma al contempo è da condursi in modo realistico e coerente. La concorrenza, Juve a parte, per il quarto posto è tanta ma importanti indicazioni potrebbero arrivare sabato.

Roma-Atalanta, il report sulle condizioni di Malinovskyi

L’esito del match con l’Atalanta, in programma il 5 marzo alle ore 18.30, ci farà capire se, nonostante tutto, i giallorossi possano essere nuovamente inseriti nel discorso valevole per la qualificazione in Champions. Sarà necessario però superare un banco di prova a dir poco importante, come quello orobico. L’ultimo incontro con la rosa di Gasperini risale allo scorso dicembre e fu caratterizzato da una prestazione bella quanto convincente dei capitolini che a Bergamo credevano di aver interrotto l’incubo degli scontri diretti.

In realtà, dopo quei 90 minuti il percorso è stato altalenante e attualmente condanna la squadra ad oscillare tra settimo e sesto posto. Restando sulla gara, senza volerci imbattere in statistiche o ricordi, non proprio felicissimi negli ultimi anni davanti al proprio pubblico contro i lombardi, riportiamo di un importante aggiornamento. In queste ore vi avevamo parlato della situazione nerazzurra degli infortuni.

Tra i vari, suscita molto interesse quello di Ruslan Malinovskyi, fermatosi pochi minuti prima della gara con la Sampdoria lunedì. Le sue condizioni saranno valutate fino a sabato. Per il momento, l’ucraino si è allenato a parte ed è ancora alle prese con il fastidio che gli ha causato il forfait con i liguri. Seguiranno aggiornamenti.