Roma-Atalanta, recupero top | Torna lo “spauracchio”

Sabato pomeriggio ci sarà un nuovo big match allo stadio Olimpico. La Roma ospiterà l’Atalanta, recupero importante per i bergamaschi.

La Roma ha ritrovato i tre punti dopo tre pareggi consecutivi in Serie A. La vittoria, ottenuta all’ultimo secondo contro lo Spezia, ha permesso ai giallorossi di superare la Lazio e di non perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto. In tal senso sarà fondamentale la sfida di sabato pomeriggio allo stadio Olimpico.

Giallorossi che sono tornati col bottino pieno dalla trasferta del Picco di La Spezia. In terra ligure sono tornati i tre punti a lungo attesi, valsi il sorpasso in classifica ai danni della Lazio. Tra esattamente 18 giorni si giocherà proprio il derby contro la squadra di Sarri, ma questo sabato c’è una sfida altrettanto probante per i giallorossi. La Roma, che sarà ancora orfana di Mourinho in panchina dopo la squalifica, ospiterà all’Olimpico l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Orobici in un buon momento di forma, 7 gol fatti e 0 subiti nelle ultime due uscite, con una gara da recuperare attualmente in vantaggio di tre punti sui giallorossi in classifica.

Roma-Atalanta, il top recupera | Torna lo “spauracchio”

Tutti ricorderete la gara d’andata, con la Roma capace d’imporsi per 4-1 al Gewiss Stadium. Probabilmente la più convincente delle prestazioni dei giallorossi nel girone d’andata, una gara assolutamente dominata in tutti i reparti del campo. Quella che arriverà all’Olimpico sarà in ogni caso una squadra da temere, non solo per la distanza in classifica. I bergamaschi vedono svuotarsi pian piano l’infermeria, a Zingonia sono tornati a disposizione diversi elementi preziosi per il tecnico ex Genoa ed Inter. Tra i recuperi più importanti c’è quello di un vero e proprio “spauracchio” per la Roma. Parliamo dell’attaccante colombiano Luis Muriel, capace di mettere a segno 8 reti in 16 gare contro i giallorossi, oltre a tre assist messi a referto. Il tecnico confida di avere a disposizione anche Ruslan Malinovskyi, frenato da un guaio muscolare pochi minuti prima dell’ultima gara dei bergamaschi, le sensazioni sono positive anche per lui. Ai box rimarrebbero solo Duvan Zapata e Josip Ilicic, questo è quanto riportato nelle scorse ore dal sito Today.