Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Scippo al Milan, il verdetto”

Calciomercato Roma, dalla Spagna arriva una notizia singolare destinata a sorprendere i tifosi giallorossi e non solo. Questa la ricostruzione.

A poche ore dal fischio di inizio della delicata gara contro l’Atalanta, dalla penisola iberica spunta un accostamento alla squadra capitolina che fino a qualche tempo fa sarebbe apparso utopistico. Abbiamo ormai capito quali siano le intenzioni del club e di Mourinho, che proverà da qui fino alla fine della stagione ad isolarsi dalle voci di mercato, per poi cercare di catalizzare una seconda mini-rivoluzione dopo quella non proprio felicissima della scorsa estate.

Diversi profili approdati da giugno ad agosto non hanno convinto e sarà necessaria una presa di posizione definitiva nei prossimi mesi per stabilire il loro futuro. Stesso discorso da ripetersi per chi nella Capitale vi risieda da tempo ma abbia vissuto in questi mesi un’inflessione che potrebbe divenire motivo di separazione dalla Roma.

Tutti discorsi, come detto, da procrastinarsi alla prossima estate, quando a Trigoria si avrà anche la certezza degli introiti legati ai piazzamenti, attualmente ancora rappresentanti un’incognita. Ciò che è certo è l’impossibilità di vedere concretizzarsi scenari come quello riportato da “ElNacional.Cat“.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Tentativo fallito per Kessié”

Da diversi anni a questa parte, come avrete notato, si è diffusa una certa tendenza a chiudere operazioni a parametro zero, autentica spina del fianco per i club detentori dei cartellini a scadenza ma grande chiave per giocatori ed entourage al fine di ottenere contratti ancora più succulenti. In questi mesi, dopo la questione Donnarumma, in casa Milan ha destato attenzione e preoccupazione il caso di Frank Kessié.

L’ex Atalanta andrà in scadenza il prossimo giugno e ha dimostrato a più riprese di voler cambiare casacca e, probabilmente, campionato. Il Milan, così come diversi club di A, non possono assecondare le sue richieste e, salvo clamorosi scenari, il suo futuro sarà lontano dal nostro Paese.

In pole position continua a trovarsi il Barcellona che si è detto intenzionato ad accontentarlo da un punto di vista economico e la cui chiamata non può non affascinare lo stesso centrocampista. Come si legge sul portale spagnolo, però, per quest’ultimo Mourinho avrebbe provato a fare un tentativo, fallito sul nascere. Kessié, come scrivono in Spagna, non ha avuto dubbi nel declinare qualsivoglia tipologia di approccio. La sua testa sembra essere già in Liga e a quegli 8 milioni di euro che, la Roma così come il Milan, di certo non gli avrebbero potuto garantire.