Tegola per la Roma | Nuovo infortunio: cambio immediato

Roma-Atalanta, altro infortunio e cambio immediato: nuova tegola per José Mourinho. La sua prestazione aveva impressionato tutti.

La Roma è riuscita a portare a casa tre punti preziosissimi per la propria classifica, matando in casa l’Atalanta, ed agguantando in classifica la compagine di Gasperini, che però deve recuperare la gara contro il Torino.

Prova accorta ed ordinata dei padroni di casa, che non hanno mai sofferto particolarmente il pressing degli orobici, puntando molto su giocate verticali improvvise, che hanno messo sovente in apprensione Demiral e compagni. La scelta di affidarsi a Pellegrini e a Zaniolo sulla trequarti ha pagato non solo per la qualità profusa da due tra i calciatori più tecnici della rosa, ma anche grazie allo spirito di sacrificio profuso da Mkhitaryan e Zalewski. E proprio il giovane classe ‘2002 è stato autore di una prestazione concreta, da veterano: senza alcuna paura, il polacco – con cittadinanza italiana- ha risposto presente, annullando le sortite di Hateboer, e allo stesso tempo proponendosi con coraggio e forza fisica.

Roma, infortunio Zalewski: il motivo del cambio

Zalewski è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo, però, a causa di un infortunio patito poco dopo l’ora di gioco quando, dopo un rapido cambio di direzione, ha messo male il piede. L’esterno ha provato a stringere i denti, ma è stato costretto a dare forfait: le sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime ore. Il giovane cresciuto nelle giovanili giallorosse si sta rivelando un vero e proprio fattore, capace di interpretare al meglio le due fasi di gioco: anche per questo, José Mourinho sta continuando a dargli chances impotanti, giusto premio ad un processo di crescita esponenziale.