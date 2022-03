Calciomercato Roma, non solo Juve | Altri due club in lotta per Zaniolo

La stagione della Roma entra nella fase più importante, tra Campionato e Conference, ma il calciomercato non si ferma.

Giorno di meritato riposo per la Roma all’indomani della bella vittoria contro l’Atalanta. La sfida di ieri allo Stadio Olimpico ha regalato ai giallorossi il settimo risultato utile consecutivo, dando continuità alla vittoria ottenuta la settimana scorsa sul campo dello Spezia. Un momento eccellente, dunque, quello che la squadra di Mourinho sta attraversando. I giallorossi si ritroveranno domani a Trigoria per iniziare a preparare un’altra partita importantissima.

Giovedì, infatti, andrà in scena l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse. Un match che segna l’inizio della fase ad eliminazione diretta della competizione: servirà quindi la massima lucidità e grande concentrazione per tutta la partita. Anche perché Mourinho e tutto l’ambiente giallorosso tengono moltissimo all’avventura della Roma in Conference.

Calciomercato Roma, altro club su Zaniolo | La situazione

I segnali dati dalla squadra nell’ultimo periodo sono decisamente positivi e lasciano ben sperare. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi, la Roma sembra aver trovato una sua dimensione tattica definitiva e, soprattutto, pare essere cresciuta in maniera esponenziale nell’approccio mentale alle partite. La vittoria di ieri, per altro, rilancia fortemente le ambizioni giallorosse nella corsa ai piazzamenti validi per un posto nelle prossime competizioni Uefa. Insomma, la stagione entra nella fase cruciale e la squadra di Mourinho pare arrivarci nel miglior momento di forma.

Parallelamente, però, continuano a rincorrersi voci di calciomercato. Inevitabile, soprattutto se pensiamo agli elementi di maggior spicco della rosa della Roma. Fari puntati, ancora una volta, su Nicolò Zaniolo: il numero 22 ieri è stato protagonista di un’altra eccellente prestazione, e il suo nome rimbalza in giro per l’Europa con una lista di club interessati al suo acquisto che si fa via via sempre più lunga. L’ultima novità, riportata da fichajes.net, parla di un tentativo di inserimento da parte del Newcastle. Il ricchissimo club di proprietà del fondo Pif sarebbe pronto ad entrare in lotta con Juventus e Tottenham per cercare di strappare Zaniolo alla Roma la prossima estate.