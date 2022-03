Calciomercato Roma, occasioni part time: Pinto restringe il campo. Ecco i possibili innesti per i giallorossi in questo mese

Non solo Gbamin del Cska, un centrocampista duttile che potrebbe arrivare low cost nella Capitale fino al prossimo 30 giugno. Ma ci sono altri elementi sicuramente importanti che in questo momento potrebbero fare al caso della Roma – e non solo – che hanno la possibilità di svincolarsi fino alla fine dell’annata calcistica e che fino al 7 aprile possono firmare per un altro club europeo. E tra il campionato russo e quello ucraino sono diversi i calciatori che di qualità ne hanno.

Soprattutto fanno gola a molti per il fatto di essere dei possibili innesti che non creerebbero nessun problema economico – si parla ovviamente di pochi mesi di ingaggio – e che potrebbero andare a coprire i buchi di qualche allenatore non convinto del tutto della propria rosa. Pinto comunque ha il cerchio ristretto visto che al momento non avrebbe la possibilità di tesserare degli extracomunitari: nessun brasiliano dello Shakthar, insomma, potrebbe arrivare a Roma. A meno che, la Fifa, non decida di dare qualche altro slot alle società interessate. Si è parlato anche di questo, ma al momento nessuna presa di posizione in merito c’è stata.

Calciomercato Roma, gli affari per Pinto

Il Corriere dello Sport quindi mette in evidenza quali potrebbero essere gli innesti: si passa da Lovren, il difensore centrale ex Liverpool che nel 2019 è stato vicino a vestire la maglia giallorossa (poi è stato preso Smalling), e anche Botheim, l’attaccante del Bodo/Glimt che potrebbe diventare il vice Abraham che è stato svincolato dal Krasnodar. Sempre dal Krasnodar potrebbe interessare l’esterno offensivo Cabella. Stesso ruolo per Solomon. Infine c’è anche Moses, che ha un passato all’Inter e Promes, ex Ajax. Ma in queste zone del campo la Roma si sente tranquilla ed è tranquilla. Anche se le vie del calciomercato sono infinite.