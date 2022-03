Vitesse-Roma, rivoluzione Mou all’intervallo | Svelato il motivo

Vitesse-Roma, rivoluzione Mou nei secondi 45 minuti. Svelato il motivo del triplo cambio.

L’approccio alla gara con gli olandesi non era stato dei più felici nei primi 45 minuti, conclusisi egualmente sul punteggio di 0-1 grazie alla marcatura in exremis di Sergio Oliveira, arrivata poco dopo il gol sfiorato da Abraham.

Ciò che ha colpito sono stati i tre cambi arrivati tra i due tempi. Vina, Maitland-Niles e Veretout hanno lasciato spazio a El-Shaarawy, Karsdorp e Cristante. La scelta non è da ricercarsi in cause di natura fisica quanto, piuttosto, in motivi di natura tattico-tecnica. La Roma ha infatti sofferto molto sulle fasce nella prima frazione di gara, a causa di una prestazione non brillantissima degli ex Arsenal e Palmeiras.

Il cambio 17-4 ha invece permesso a Oliveira di occupare la posizione di intermedio, per consentirgli di slegarsi dalle mansioni di impostazione e di regia richiestegli dalla regione di campo occupata nei primi 45′ e affidati a Cristante.