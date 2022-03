Voti Vitesse-Roma, vittoria faticosa | Tre gravi insufficienze

La Roma ha appena concluso la sfida con il Vitesse, valida per la Conference League, ecco i nostri voti per la prestazione dei giallorossi

Si è appena conclusa Vitesse-Roma, con i giallorossi che vince 1-0. Nella partita valida per gli ottavi di Europa Conference League, Mourinho ha scelto anche questa volta la difesa a tre. L’allenatore portoghese, però, ha optato per qualche novità rispetto alla formazione schierata sabato contro l’Atalanta. Sono tornati in campo, infatti, sia Ainsley Maitland-Niles e Matias Vina, usciti piano piano dalle gerarchie del portoghese. In difesa Roger Ibanez ha preso il posto di Smalling, mentre Veretout è tornato nella linea mediana. In attacco, José si è affidato alla coppia Abraham-Zaniolo che non sono riusciti a fare male come avrebbero dovuto.

“Punto su tutti quelli che lavorano bene. Non sarà turnover”. Alla vigilia della sfida Mourinho è stato chiaro sottolineando quanto la partita fosse importante. Per questo motivo il portoghese ha deciso di optare qualche cambio nella formazione, ma senza stravolgerla. Poco prima della partita, anche Tiago Pinto che ha suonato la carica: “Siamo ambiziosi, vogliamo andare avanti e se possibile vincere”. Così il general manager dell’area sportiva ha tentato di spronare i giallorossi prima di Vitesse-Roma, prima di aver dato un indizio per il mercato.

Voti Vitesse-Roma, fa tutto Oliveira | In tre malissimo

La Roma è riuscita a vincere contro il Vitesse nonostante le condizioni impresentabili del terreno di gioco. Le varie zolle e buche hanno ostacolato non poco il giro palla giallorosso, rappresentando anche un vero e proprio pericolo per l’incolumità dei giocatori. Nonostante questo, però, gli uomini di Mourinho sono riusciti a vincere grazie alla rete di Oliveira alla fine del primo tempo. Nel primo tempo la Roma ha comandato in campo, ma il domijnio non è stato così netto. Anzi, gli attaccanti del Vitesse sono riusciti a mettere in difficoltà la difesa giallorossa. Nel secondo tempo la partita è stata abbastanza equilibrata, nonostante l’espulsione al 79′ di Oliveira. Ecco i nostri voti per Vitesse-Roma:

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 4.5 (43’st Smalling s.v.), Ibanez 5.5, Kumbulla 6, Maitland-Niles 4 (1’st Karsdorp) 6.5, Oliveira 6.5, Mkhitaryan 6, Veretout 4(1’st Cristante 6.5), Vina 4 (1’st El Shaarawy 7); Zaniolo 5 (11’st Pellegrini) 6, Abraham 5.5. All. Mourinho 6.5.