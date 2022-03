Calciomercato Roma, rischio asta in Serie A | C’è anche Spalletti

In casa Roma si portano avanti diverse valutazioni di calciomercato in vista della prossima sessione estiva.

In casa Roma si continua a preparare l’appuntamento di domani pomeriggio contro l’Udinese. Una sfida delicata, che arriva nel bel mezzo di 10 giorni di fuoco per la squadra giallorossa. Mourinho, però, può ritenersi ampiamente soddisfatto dei progressi che il gruppo ha mostrato nell’ultimo periodo. Dopo mesi in cui la squadra aveva offerto un rendimento troppo spesso altalenante, le ultime uscite hanno fornito indicazioni incoraggianti, confermate dai 7 risultati utili consecutivi ottenuti in Serie A, cui si somma il successo di Conference League contro il Vitesse.

Insomma, la Roma pare prendere sempre di più la forma che il suo allenatore vuole darle. Trovata una stabile identità tattica, Mourinho ha potuto concentrarsi sugli aspetti legati alla concentrazione, alla compattezza e alla mentalità del gruppo. Elementi che, se in alcune partite erano apparsi come dei limiti della Roma, sembrano ora essersi trasformati in punti di forza.

Calciomercato Roma, occhio a Spalletti | Aumenta la concorrenza

Insomma, la stagione giallorossa rimane tutta da scrivere. Con un finale nel quali Mou e i suoi andranno a giocarsi un piazzamento importante in Campionato e cercheranno di portare più avanti possibile il percorso europeo in Conference. Da questo finale, tra l’altro, potrebbe dipendere anche la sorte di alcuni elementi attualmente in rosa, non certi di essere riconfermati in vista della prossima stagione. Al di là di queste valutazioni, però, il General Manager Tiago Pinto è già al lavoro per individuare una serie di possibili obiettivi di calciomercato per la sessione estiva.

Tra questi potrebbe rientrare Nedim Bajrami. Il fantasista dell’Empoli piace parecchio alla squadra mercato giallorossa, che ha annotato il suo nome nell’elenco di possibili rinforzi da regalare a Mou. Attenzione, però: l’albanese è stato fin qui protagonista di un’ottima stagione e il suo nome è stato associato a diverse importanti squadre del nostro Campionato. E se nei giorni scorsi vi abbiamo riportato dell’interesse del Milan e di quello della Juve per il numero 10 empolese, le ultime notizie che arrivano dalla Spagna raccontano di un ulteriore inserimento: anche il Napoli, secondo fichajes.net, sarebbe sulle tracce del giocatore. La concorrenza aumenta.