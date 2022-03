Calciomercato Roma, irrompe il Milan | Maldini sfida Pinto e la Juve

Mentre la Roma si appresta ad affrontare il Vitesse arrivano importanti novità di calciomercato: all’orizzonte una sfida a tre con Milan e Juventus.

Nella giornata di ieri la Roma è volata in Olanda, dove oggi pomeriggio scenderà in campo contro il Vitesse per la gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:45, momento in cui la stagione della Roma entrerà a tutti gli effetti in una nuova fase. L’arrivo delle gare ad eliminazione diretta segna per i giallorossi l’avvio della fase decisiva di questa annata, con i giallorossi ancora in corsa per obiettivi importanti.

Oltre alla Conference, obiettivo che José Mourinho punta con decisione, la Roma rimane pienamente in corsa anche per le posizioni più importanti del Campionato di Serie A. Il treno della Champions League rimane un obiettivo difficile da raggiungere, ma gli ultimi risultati hanno riaperto una corsa dalla quale la Roma era invece parsa tagliata fuori nelle scorse settimane. Decisivi, quindi, saranno i prossimi appuntamenti. A partire proprio dalla gara odierna.

Calciomercato Roma, c’è anche il Milan | Corsa a 3 in Serie A

Il finale di stagione, per altro, inciderà anche su quello che accadrà in estate. Sono diversi i calciatori che, dalle parti di Trigoria, non possono ancora contare con certezza su una riconferma. Un finale in crescendo potrebbe incidere non poco sulle strategie future, anche se il General Manager Tiago Pinto, sulla base delle indicazioni di José Mourinho, è già al lavoro per individuare una serie di possibili obiettivi per rinforzare la rosa della prossima stagione.

Tra questi, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, rientra anche Nedim Bajrami, protagonista di una eccellente stagione con la maglia dell’Empoli. Le ottime prestazioni messe in campo con la squadra di Andreazzoli hanno creato grande attenzione attorno al numero 10, finito tra le altre nel mirino anche della Juventus. Ma la sfida per arrivare a Bajrami non riguarderebbe, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, soltanto Roma e Juve: il quotidiano assicura che anche il Milan si sarebbe mosso con decisione per cercare di vestire di rossonero il fantasista albanese.