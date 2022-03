Calciomercato Roma, colpo in Serie A | Pressing Mourinho, Juve avvisata

Calciomercato Roma, anche i giallorossi figurano tra le interessate ad una delle rivelazioni più importanti di questo campionato.

I giallorossi cercheranno di rendersi protagonisti anche il prossimo anno sul fronte degli acquisti. Da diversi anni a questa parte, già durante gli anni di Pallotta, il club si è infatti sempre distinto per un modus operandi più che attivo in entrata, sovvenzionato da uscite che, soprattutto in passato, non poco rammarico hanno inflitto ai tifosi.

Il primo mercato della fase “mourinhiana” si è distinto per un felice lavoro epurativo, volto ad allontanare quegli esuberi da troppo tempo presenti nella Capitale. Il loro allontanamento è stato finalizzato a cancellare i nomi di elementi non più importanti dal libro paga dei Friedkin. Alcuni, come Jesus, Fazio o Pedro, non hanno permesso di concretizzare delle vere e proprie monetizzazioni.

Queste potrebbero invece arrivare il prossimo giugno, soprattutto considerando i diversi affari chiusi dai dirigenti giallorossi in Ligue 1 e ad eventuali e più o meno pronosticabili allontanamenti previsti tra qualche mese. Le incognite restano comunque tante, a partire da quella legata al futuro piazzamento della Roma in campionato, destinato a rappresentare la discriminante più importante delle prossime mosse di Pinto e ad influenzarne il margine di manovra.

Calciomercato Roma, Mou insidia la Juventus per Bajrami: le ultime

Il piano del gm resta comunque chiaro. Mou necessita di rinforzi, che arrivino però alle giuste condizioni e assecondino la visione tattico-tecnica del mister. Dallo scorso autunno, ci siamo ormai abituati a vedere un copioso susseguirsi di nomi e suggestioni, diverse delle quali divenute utopistiche o stantie.

Una novità è stata invece annunciata in queste ore da Calciomercato.it, a detta del quale anche a Trigoria starebbero monitorando uno dei profili che ha maggiormente affascinato in questi mesi. Ci riferiamo a Nedim Bajrami, centrocampista classe 1999 dell’Empoli che ha abbinato in questa stagione sotto l’egida di Andreazzoli qualità e quantità. In pole position per il suo ingaggio c’è la Juventus, che ha già avuto dei dialoghi con l’entourage, Feli Ramadani.

Un contatto con quest’ultimo è stato però registrato anche in casa Roma, dove il nome dell’albanese con nazionalità svizzera interessa per caratteristiche e fattibilità dell’operazione. Il presidente Corsi chiede almeno 15 milioni di euro. Una cifra abbordabile per i giallorossi, destinati a divenire protagonisti di un vero e proprio duello con la Vecchia Signora ma non solo. In Toscana sono infatti arrivati apprezzamenti anche da parte di diverse squadre di Premier League.