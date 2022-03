Calciomercato Roma, Pinto sfida Spalletti e la Juve | Obiettivo in Serie A

La Roma si inserisce nella corsa ad un obiettivo conteso da diversi club di Serie A: si profila un duello con Napoli e Juventus.

La Roma riprenderà ad allenarsi nel pomeriggio di oggi a Trigoria. Dopo la lunga trasferta che ha visto i giallorossi impegnati prima in Olanda e poi a Udine, la squadra ha fatto ritorno nella Capitale dove inizierà in giornata a preparare le prossime due, delicatissime sfide. Giovedì, allo Stadio Olimpico, andrà in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse. Domenica 20, poi, sarà la volta del derby. Due match fondamentali.

Per affrontarli al meglio, però, la squadra di Mourinho dovrà mettere in campo qualcosa in più rispetto a quanto visto ieri contro l’Udinese. Un calo per certi versi inevitabile, visti i tanti impegni ravvicinati. Ma l’appannamento e la scarsa lucidità visti ieri per larghi tratti del match non devono e non possono ripetersi nelle prossime uscite. L’allenatore portoghese ieri ha attribuito alla stanchezza la prestazione non brillante: ora, in vista dei prossimi appuntamenti, sarà fondamentale ricaricare le batterie.

Calciomercato Roma, pista in Serie A | Sfida a Napoli e Juve

Anche perché le due gare che attendono la Roma possono essere dei veri e propri spartiacque. In Conference, l’obiettivo è evidentemente superare il turno. In Campionato il derby vale ben più dei tre punti in palio, sia in termini di morale che di classifica. Insomma, 180 minuti nei quali la Roma si gioca un pezzo importante di stagione. E che potranno incidere anche sulla squadra che verrà: il calciomercato è già attivo e il finale di stagione potrebbe contribuire a determinare le valutazioni di Mourinho e Tiago Pinto.

Il General Manager portoghese è intanto già attivo nella ricerca di profili che possano fare al caso della Roma. La dirigenza vuole regalare allo Special One una rosa rinforzata in vista della prossima stagione e lavora su più dossier. Tra i nomi in ballo anche quello di Adrien Tameze, ventottenne centrocampista camerunese dell’Hellas Verona. Protagonista di una stagione di altissimo livello, il mediano ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A. Lo sottolinea oggi fichajes.net, che spiega come sulle tracce del centrocampista ci siano, oltre ai giallorossi, anche Napoli, Fiorentina, Juventus e Atalanta. Insomma: le prestazioni eccellenti di Tameze non sono passate inosservate. Il portale spagnolo fissa anche il prezzo del suo cartellino, che potrebbe aggirarsi attorno ai 7 milioni di euro.