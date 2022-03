Calciomercato Roma, accordo raggiunto | Firma per 4 anni

Calciomercato Roma, accordo raggiunto e firma per 4 anni: destinazione scelta da parte del difensore che si libererà a zero alla fine della stagione

Secondo As il giocatore ha deciso. Non ci sarebbero dubbi sulla scelta. E non ci sarebbero di conseguenza altri dubbi sulla destinazione dello stesso per la prossima stagione. A quanto pare, insomma, sfuma la possibilità di un colpo a zero che Pinto, negli scorsi mesi, ha accarezzato per molto tempo. Ma questo affare del Barcellona potrebbe ovviamente liberare un altro obbiettivo giallorosso.

Ma andiamo con ordine: secondo il quotidiano spagnolo Mazraouoi, esterno destro dell’Ajax che si svincolerà alla fine dell’anno, dovrebbe firmare per i catalani un contratto di quattro anni. Sarebbe poi il secondo colpo a parametro zero della squadra di Xavi che ormai ha acquisito anche le prestazioni di Christensen del Chelsea. Per l’esterno marocchino dei lancieri il destino è segnato. Laporta ha bruciato non solo Pinto ma anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund che avevano cercato di piazzare il colpo grosso.

Calciomercato Roma, scatta l’effetto domino

In questo modo comunque la Roma potrebbe avere via libera per Dest, l’americano ex Ajax adesso in Spagna che potrebbe arrivare nella Capitale nei prossimi mesi visto che Mazraouoi andrebbe a coprire proprio quelle zolle di campo. Un effetto domino che interessa da vicino la società giallorossa ma anche il Monaco: sulle tracce di Dest infatti ci sarebbe anche il club del Principato che però non fa tanto paura in questo momento.

In ogni caso la notizia adesso è il fatto che Mazraoui non sarà giallorosso. Il giocatore ha deciso di andare in Liga e giocare alla corte di Xavi per i prossimi quattro anni. I dettagli dell’operazione non si conoscono, ma l’ingaggio, visto lo status di svincolato, dovrebbe essere sicuramente importante per il giocatore.