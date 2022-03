Roma, l’Olimpico torna al 100%: c’è la data che dovrebbe essere ufficiale nel pomeriggio. Le novità in arrivo sulla questione Covid

Finalmente si torna a respirare l’Olimpico al 100%. Non è ancora ufficiale – il consiglio dei ministri si riunirà alle 15:30 e poi ci sarà la conferenza stampa di Draghi e di Speranza – ma c’è una data che filtra da quella che è la cabina di regia sul Covid che c’è stata questa mattina. Insomma, si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Dal primo aprile – il 30 marzo scadrà lo stato d’emergenza – tutti gli stadi d’Italia torneranno al 100% della loro capienza. Non servirà più il green pass rafforzato ma basterà quello base, cioè quello che viene rilasciato dopo un tampone negativo. Insomma, si allentano le regole dopo due anni, e questo non può far altro che piacere alla società giallorossa e ai calciatori, che potranno tornare a rivivere un Olimpico al massima della capienza. Come non succedeva da due anni a questa parte.

Roma, l’Olimpico riapre

Lo stadio Olimpico quindi è pronto a riaprire i battenti al 100% e chissà, magari, la Roma farà qualche iniziativa per l’ultima parte della stagione con degli abbonamenti ad hoc oppure con dei prezzi che possono permettere di vedere più sfide. Una parte finale che vedrà la squadra giallorossa protagonista per un piazzamento in Europa League – la Champions, purtroppo, è lontana – e anche, speriamo, in Conference League. Sotto questo aspetto sarà decisiva la gara di stasera contro il Vitesse. Si parte dall’1-0 dell’andata e allo stadio sono previsti almeno 40mila tifosi.

Poi, da aprile, la questione finalmente cambierà. E la Roma con i propri fans potrà tornare a godere di momenti magici.