Roma-Vitesse, dubbio Mourinho | Le probabili formazioni dei quotidiani

Questa sera allo Stadio Olimpico andrà in scena il ritorno degli ottavi di Conference League tra Roma e Vitesse. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani in edicola.

Il giorno di Roma-Vitesse è arrivato. Questa sera allo Stadio Olimpico, con calcio d’inizio fissato alle 20:45, i giallorossi sfideranno gli olandesi nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Un match fondamentale che può spalancare alla squadra di José Mourinho le porte dei quarti. La Roma parte dal vantaggio conquistato all’andata: un prezioso 1-0 che permette ai giallorossi di avere due risultati su tre a disposizione.

Ma la gara è tutt’altro che scontata. Il Vitesse, come confermato ieri dall’allenatore Letsch, verrà a Roma a giocarsi le sue carte e cercherà di sorprendere i giallorossi. Servirà quindi la massima concentrazione, dall’inizio alla fine della partita. Mourinho lo sa bene: le gare ad eliminazione diretta sono decise, spesso, dai dettagli. Per questo servirà che ognuno dei calciatori chiamati a scendere in campo dia il massimo per raggiungere l’obiettivo. E ai prossimi impegni si comincerà a pensare da domani mattina.

Roma-Vitesse, le probabili formazioni dei quotidiani | Ballottaggio in attacco

Non semplice, quando ad attenderti c’è un derby pesante come quello che si disputerà domenica. Ma in questo momento la sfida più importante è la prossima: quella di questa sera. Da capire quali saranno le scelte di Mou: se il tecnico opterà per un po’ di turn-over, come accaduto nella gara d’andata, o se sceglierà di schierare i migliori 11 a sua disposizione. Ieri, in conferenza stampa, Mourinho ha assicurato che il pensiero sarà rivolto esclusivamente alla sfida di questa sera, lasciando intendere che non ci sarà molto spazio per il turn over. Vedremo tra qualche ora se il tecnico avrà cercato di fare un po’ di sana pretattica.

Queste, intanto, le probabili formazioni proposte dai quotidiani, che rilanciano la possibilità di vedere Felix in campo dal primo minuto: il ballottaggio con Zaniolo è aperto.

CORRIERE DELLO SPORT ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Felix, Abraham. TUTTOSPORT ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Veretout, Zalewski; Felix, Abraham. GAZZETTA DELLO SPORT ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Veretout, Zalewski; Felix, Abraham.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Felix, Abraham.

